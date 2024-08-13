Что натворил Головин: на людях отрекся от дочки, рождения которой не желал вообще. Реакция Оливии?

Актер Александр Головин в 2018 году стал отцом девочки Оливии, которую ему родила вне брака гример Светлана Белогурова. Нельзя сказать, что ребенок был для артиста долгожданным, ведь он даже настаивал на аборте в пору беременности экс-возлюбленной. Но дочь все-таки появилась на свет и признана судом на основе ДНК-теста его наследницей, отрицать это бессмысленно.

Но не так давно Александр Головин появился на светском мероприятии с женой Александрой Поповой, где отрекся от наследницы публично . Журналисты спросили его, почему он не с дочкой. На что актер вначале попытался сделать вид, что ее нет в принципе, а потом заявил, что она «из другой касты».

Поклонники артиста, мягко говоря, были удивлены его поведением. Ведь Оливии уже 6 лет, а Интернет-пространство сейчас доступно каждому. Что будет, если она увидит, как ее собственный отец сначала не хочет признавать ее существование, а потом вдруг приписывает к какой-то иной «касте»? Эту тему Teleprogramma.org обсудила с семейным и детским психологом Натальей Панфиловой .

«Ребенок долгое время воспринимает мир глазами взрослых. Поэтому здесь все зависит от того, как взрослый это преподнесет. Если мама будет раскачивать тему, что «папа тебя забыл», то он может вырасти с обидой на отца. В то же время когда ребенок повзрослеет, он может решить, что отец его — не последний человек, независимо от того, что говорила ему мать», — прокомментировала Наталья Панфилова.

Также, считает психолог, у Александра Головина в любом случае есть шанс все исправить, даже если дочери попадется на глаза это видео про «другую касту». Тут ему важно будет проговорить, что он любит ее, не вплетая взрослые разборки и не обвиняя мать.