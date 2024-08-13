Что натворил Головин: на людях отрекся от дочки, рождения которой не желал вообще. Реакция Оливии?

Актер Александр Головин в 2018 году стал отцом девочки Оливии, которую ему родила вне брака гример Светлана Белогурова. Нельзя сказать, что ребенок был для артиста долгожданным, ведь он даже настаивал на аборте в пору беременности экс-возлюбленной. Но дочь все-таки появилась на свет и признана судом на основе ДНК-теста его наследницей, отрицать это бессмысленно.
Но не так давно Александр Головин появился на светском мероприятии с женой Александрой Поповой, где
Поклонники артиста, мягко говоря, были удивлены его поведением. Ведь Оливии уже 6 лет, а Интернет-пространство сейчас доступно каждому. Что будет, если она увидит, как ее собственный отец сначала не хочет признавать ее существование, а потом вдруг приписывает к какой-то иной «касте»? Эту тему
«Ребенок долгое время воспринимает мир глазами взрослых. Поэтому здесь все зависит от того, как взрослый это преподнесет. Если мама будет раскачивать тему, что «папа тебя забыл», то он может вырасти с обидой на отца. В то же время когда ребенок повзрослеет, он может решить, что отец его — не последний человек, независимо от того, что говорила ему мать», — прокомментировала Наталья Панфилова.
Также, считает психолог, у Александра Головина в любом случае есть шанс все исправить, даже если дочери попадется на глаза это видео про «другую касту». Тут ему важно будет проговорить, что он любит ее, не вплетая взрослые разборки и не обвиняя мать.
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