Пелагея запечатлелась с дочкой после того, как выиграла суд у Телегина: «Можно и погулять»

Пелагея не скрывает, что хорошо зарабатывает. Певица уже несколько лет состоит в разводе с Иваном Телегиным. У них растет дочка Таисия, которая недавно окончила первый класс. Примечательно, что весной у артистки случился конфликт с бывшим мужем. Она узнала в аэропорту, что хоккеист запретил ей вывозить наследницу за границу. После этого звезда была возмущена и отметила, что спортсмен даже не уделяет внимание дочке.

Примечательно, что Пелагея подала в суд, чтобы оспорить решение бывшего супруга. Она большую часть лета придумывала способы, как развлечь Таисию. Она водила ее на концерты и на занятия верховой ездой. А вот 18 августа артистка объявила, что ей удалось выиграть суд.

Она запечатлелась в машине со своей наследницей. Артистка была в жакете в ромашку, а вот Таисия была в брюках и кофте канареечного цвета.