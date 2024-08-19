Пелагея запечатлелась с дочкой после того, как выиграла суд у Телегина: «Можно и погулять»

Пелагея. Фото: Global Look Press

Певица Пелагея похвасталась, что смогла утереть нос бывшему мужу, который запрещал ей вывозить дочку за границу.

Пелагея не скрывает, что хорошо зарабатывает. Певица уже несколько лет состоит в разводе с Иваном Телегиным. У них растет дочка Таисия, которая недавно окончила первый класс. Примечательно, что весной у артистки случился конфликт с бывшим мужем. Она узнала в аэропорту, что хоккеист запретил ей вывозить наследницу за границу. После этого звезда была возмущена и отметила, что спортсмен даже не уделяет внимание дочке.

Примечательно, что Пелагея подала в суд, чтобы оспорить решение бывшего супруга. Она большую часть лета придумывала способы, как развлечь Таисию. Она водила ее на концерты и на занятия верховой ездой. А вот 18 августа артистка объявила, что ей удалось выиграть суд.

Она запечатлелась в машине со своей наследницей. Артистка была в жакете в ромашку, а вот Таисия была в брюках и кофте канареечного цвета.

Пелагея с дочкой. Фото: соцсети Пелагеи

«Гастроли закончились. В суде выиграли. Можно и погулять», – написала певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Пелагея. Многие поздравили ее с радостным событием. Отметим, что у артистки также не прекращаются суды с Иваном из-за того, что тот забрал себе дом, а вот ипотеку не платит, поэтому у хоккеиста образовался крупный долг. Недавно ему запретили покидать Россию.

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