«Животик тут же сдулся?»: рыдающая Арзамасова с дочкой Лией на руках, Авербух с сыновьями Мартином и Львом — как прошла выписка из роддома

Выписка Лизы Арзамасовой из роддома стала настоящим театральным представлением. Персонал больницы такого еще не видел. За красавицей-женой в роддом приехал сам Илья Авербух , постановщик ледовых шоу. Он решил скреативничать, чем немало удивил всех. Илья Изяславич распорядился, чтобы рядом с роддомом «залили» мини-каток.

Как только счастливый отец взял на руки новорожденную дочку, он тут же встал на лед, укачивая малышку на руках. Расчувствовавшаяся Елизавета мило всхлипывала рядом, любуясь мужем и дочкой, которую, кстати, назвали Лией.

Встретить мачеху из роддома приехал и старший сын Ильи Авербуха Мартин, который захотел одним из первых увидеть сестричку. Выписали Елизавету в день рождения ее сынишки Левушки. Тот подарил маме букет цветов. За время пребывания в роддоме Лиза успела соскучиться по малышу. Она обняла Левушку, прижав его к себе.