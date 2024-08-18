«Животик тут же сдулся?»: рыдающая Арзамасова с дочкой Лией на руках, Авербух с сыновьями Мартином и Львом — как прошла выписка из роддома

Илья Авербух с Лизой Арзамасовой и дочкой Лией. Фото: соцсети героя публикации

Поклонники до сих пор обсуждают необычную выписку актрисы из роддома.

Выписка Лизы Арзамасовой из роддома стала настоящим театральным представлением. Персонал больницы такого еще не видел. За красавицей-женой в роддом приехал сам Илья Авербух, постановщик ледовых шоу. Он решил скреативничать, чем немало удивил всех. Илья Изяславич распорядился, чтобы рядом с роддомом «залили» мини-каток.

Как только счастливый отец взял на руки новорожденную дочку, он тут же встал на лед, укачивая малышку на руках. Расчувствовавшаяся Елизавета мило всхлипывала рядом, любуясь мужем и дочкой, которую, кстати, назвали Лией.

Встретить мачеху из роддома приехал и старший сын Ильи Авербуха Мартин, который захотел одним из первых увидеть сестричку. Выписали Елизавету в день рождения ее сынишки Левушки. Тот подарил маме букет цветов. За время пребывания в роддоме Лиза успела соскучиться по малышу. Она обняла Левушку, прижав его к себе.

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Лиза Арзамасова с Ильей Авербухом, сыном Львом, дочкой Лией и пасынком Мартином. Фото: соцсети героя публикации

Не успела Лиза родить, как почти сразу начала худеть. На выписке актриса из ситкома «Папины дочки» позировала в модном платье в стиле бэби-долл с рукавами фонариками. Лиза то и дело рыдала от счастья.

«Животик тут же сдулся? - удивилась aniakozlov.

«Похорошела-то как!» - похвалила nataliast.

«Что уже родила??» - спросила yana.mat.

«Там у них и лед на выписке был, целый каток», - восхитилась katenka_99.

«Эффектно! Все позавидовали», - считает Olli_55.

«Все такие красивые! Поздравляем!» - добавила Helena_Povetkina.

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