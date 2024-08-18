«Животик тут же сдулся?»: рыдающая Арзамасова с дочкой Лией на руках, Авербух с сыновьями Мартином и Львом — как прошла выписка из роддома

Выписка
Как только счастливый отец взял на руки новорожденную дочку, он тут же встал на лед, укачивая малышку на руках. Расчувствовавшаяся Елизавета мило всхлипывала рядом, любуясь мужем и дочкой, которую, кстати, назвали Лией.
Встретить мачеху из роддома приехал и старший сын Ильи Авербуха Мартин, который захотел одним из первых увидеть сестричку. Выписали Елизавету в день рождения ее сынишки Левушки. Тот подарил маме букет цветов. За время пребывания в роддоме Лиза успела соскучиться по малышу. Она обняла Левушку, прижав его к себе.
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Не успела Лиза родить, как почти сразу начала худеть. На выписке актриса из ситкома «Папины дочки» позировала в модном платье в стиле бэби-долл с рукавами фонариками. Лиза то и дело рыдала от счастья.
«Животик тут же сдулся? - удивилась aniakozlov.
«Похорошела-то как!» - похвалила nataliast.
«Что уже родила??» - спросила yana.mat.
«Там у них и лед на выписке был, целый каток», - восхитилась katenka_99.
«Эффектно! Все позавидовали», - считает Olli_55.
«Все такие красивые! Поздравляем!» - добавила Helena_Povetkina.