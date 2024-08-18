«Смуглая — в отца-испанца, блондинка — в русскую мать»: как сейчас выглядит 6-летняя дочь Иглесиаса от Курниковой — Люси

Энрике Иглесиас крайне редко рассказывает о своих детях. А их у испанского мачо — трое. Возлюбленная русская теннисистка Анна Курникова подарила ему близнецов: Николаса и Люси, а также дочку Машу (Мэри). Старшим детям певца по шесть лет, а младшей дочери — четыре годика.

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Живя рядом с Анной Курниковой испанский музыкант проникся русской культурой и даже стал учить язык, на котором говорит его жена. По словам Иглесиаса, это невероятно красивый, но трудный язык. При этом Анну музыкант считает самым лучшим учителем. Дети певца также знают три языка: испанский, английский и русский.