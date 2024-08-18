«Смуглая — в отца-испанца, блондинка — в русскую мать»: как сейчас выглядит 6-летняя дочь Иглесиаса от Курниковой — Люси

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
Живя рядом с Анной Курниковой испанский музыкант проникся русской культурой и даже стал учить язык, на котором говорит его жена. По словам Иглесиаса, это невероятно красивый, но трудный язык. При этом Анну музыкант считает самым лучшим учителем. Дети певца также знают три языка: испанский, английский и русский.
Люси может похвастаться светлым оттенком волос. Фото: соцсети героя публикации
Читайте также:
От своей мамы русской теннисистки Анны Курниковой маленькая Люси унаследовала светлый оттенок волос — она блондинка, а вот улыбку, форму лица, носик, волевой подбородок, ямочки на щеках и смуглость — от отца-испанца.
Люси веселя и непоседливая. Фото: соцсети героя публикации
Поклонники тоже не упустили это сходство Люси с отцом и мамой.
«Смуглая — в отца-испанца, блондинка — в русскую мать», - пишет rusabaindura.
«Такая хорошенькая девчушка», - подметила maconsuelo.
«Веселая, озорная! Прелесть», - считает izabela_stasiak.
«Сразу видно, что характер тут папин — испанский», - шутит la.li9604.
«Смугленькая такая! Испаночка», - уверена griselda.munoz.
«Маме, наверное, обидно! Родила копию отца», - заметила bendecida107.
«Энрике и во взгляде, и в характере! Копия папы», - уточнила natalissimo.
«Лапочка, папина дочка», - добавила mellcastaneda.