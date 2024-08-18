Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили узнали на УЗИ пол ребенка: «Не знаю, что еще сказать, мы счастливы!»

Глеб Жемчугов, звезда проекта «Дом-2», встретил свою любовь в лице Анастасии Роинашвили. Они не только зарегистрировали свои отношения, но и прошли через таинство венчания.

В начале лета пара поделилась радостной новостью о том, что вскоре станет родителями. Глеб очень рад этому событию. Он сказал: «Я стану папой… Миха (старший ребенок Жемчугова, - Прим. Ред.), как ты и хотел, у тебя скоро будет брат или сестра. Не знаю, что еще сказать, мы счастливы!».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

Похоже, что знаменитые родители ожидают появления девочки. Они поделились забавным видео, где обсуждают пол будущего ребенка. Анастасия предполагает, что ее муж решил по УЗИ, что у них появится сын. Хотя он определенно хочет дочку. Сама же Анастасия дала понять, что для нее главное, чтобы ребеночек родился здоровым и крепким. Точный пол малыша пара не назвала, хотя они уже узнали, кто у них будет.

Для Глеба Жемчугова это будет второй ребенок. Его первый сын родился во время отношений с Ольгой Ветер. 21-летняя Анастасия впервые испытает радость материнства. Стоит отметить, что еще пару лет назад Глеб боролся с пагубной привычкой — несколько раз он попадал в реабилитационный центр из-за проблем с наркотиками. Анастасия не сдавалась и помогла своему возлюбленному вернуться к нормальной жизни.

Глеб признался: «Где-то я стал нечестным, потихоньку начал употреблять… Ну и все покатилось вниз, дошло до момента, когда стало совсем плохо, нужна была помощь».