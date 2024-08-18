Что говорили на этой неделе об Ане Галянт звезды: «еще победит», «хочу от нее детей», «у нее своя тактика»

Аня Галянт пришла на проект «Выжить в Дубае» «джокером», то есть неожиданно и позже других. Как это часто водится, сложившийся коллектив сразу воспринял новичка в штыки. Естественно, кроме ее парня Никиты Плахотниченко .

Аню дважды попытались выбить из проекта, выдвигая на малые испытания. Однако 19-летняя студентка оказалась не по зубам ни Вячеславу Чепурченко, ни Оксане Самойловой, выставленным знаменитостями против нее. Аня Галянт до сих пор в шоу, удивляя «народников» стойкостью.

Вместе с тем звездам она вовсе не кажется «слабым звеном» в проекте.

«Она не приехала сюда для того, чтобы строить дружеские отношения, она приехала за 10 миллионами, и у нее есть своя тактика, я вообще не удивлюсь, если она выиграет», — уверенно заявил Саша Стоун.

Елена Путылина, которая сама прошла через реалити («Сокровища императора» на ТНТ), тоже не скрыла от журналиста Teleprogramma.org , что считает ее одной из претенденток на победу и выигрыш 10 миллионов рублей.

«Что-то мне подсказывает, что тихая Аня не такая уж и простая! Скоро она покажет зубки! Ну и правильно! Она вошла во вкус! Кто знает, может, еще и выиграет!» — сказала мама Евгения Ершова.

А вот Никита Плахотниченко, возлюбленный Ани, вовсе не удивлен ее успехам, уж он-то точно знает, какая сила кроется в хрупкой фигуре его девушки.

«Она безумно милая, нежная и красивая, в то же время ты чувствуешь ее потрясающую энергию, просто находясь рядом, и она настолько мощная, что невозможно устоять», — описал нашему корреспонденту свою невесту Никита.

К слову, они действительно мечтают о свадьбе и даже задумываются о наследниках. «Я бы очень хотел двоих детей, как и Аня», — признался Плахотниченко.