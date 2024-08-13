Вербицкая-Линник — о наказании для обидчика Семеренко: «Реальный срок»

Алеся Семеренко сможет добиться реального срока для человека, который обманул ее с призовыми местами в конкурсе красоты. Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» отдала некому Антону крупную сумму, чтобы он приобрел ей место среди участниц конкурса, а также достойную строчку в рейтинге.

Однако победительницей дива так и не стала и даже не попала на конкурс. Девушка затаила обиду и написала заявление на бывшего покровителя. В разговоре с Teleprogramma.org адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что Антону может грозить за его нечестный поступок .

«Если «торговец» и не собирался никаких услуг «оказывать», то это также уголовный состав — мошенничество (ст. 159 УК РФ). И в данном контекстном случае мошенник при определенной активности следствия и пострадавших может получить реальный срок в пределах 4–7 лет лишения свободы», — сообщила юрист.