Кто по национальности Курбан Омаров?

Курбан Омаров является бизнесменом. Он прославился, когда женился на Ксении Бродиной. У пары родилась дочка Теона. Однако с самого начала их отношения стали подвергать критике, а подруги телеведущей утверждали, что избранник ей изменяет. Они около 6 лет прожили вместе. Курбан Омаров на самом деле закрутил роман с другой девушкой. Недавно он сыграл свадьбу со своей избранницей Валерией, которая моложе него.

Торжество было закрытым, только для близких, поэтому неизвестно, звучала ли там дагестанская музыка, как на свадьбе с Ксенией Бородиной . Омаров родом из Дагестана и чтит свои корни. Не так давно он свозил туда свою возлюбленную. Валерия вернулась домой с драгоценными украшениями, которые ей подарили родители мужа.

По словам Курбана Омарова , он заново добивался Валерию, когда развелся с Ксенией Бородиной . Бизнесмен отметил, что она из хорошей и верующей семьи.