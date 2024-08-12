Алиана Устиненко из «Дома-2» назвала младшую дочку Винолина: «Оно уникальное»

Алиана Устиненко многим знакома по «Дому-2». Она является звездой телестройки и одной из тех, кто родил ребенка на проекте. Тогда Алиана родила сына от Саши Гобозова. Сейчас Роберту уже 10 лет. Теперь Алиана Устиненко счастлива в гражданском браке с Максимом Мечниковым. Ему она подарила дочек-погодок. Малышка Микаэлла родилась в 2023 году. А этим летом появилась еще одна наследница. Ее имя пара скрывала целых 40 дней.

И вот 12 августа Алиана Устиненко решила раскрыть интригу. Она выложила видео, где лопала шарики с именами. Ей хотелось выбрать для малышки необычное имя. Из вариантов были: Амилия, Габриэла, Саша, Маша, Россияна, Роберта.

«Хотелось не как у всех и не такое простое как у предыдущей дочери. Долго думали и спорили», — отметила она.

Примечательно, что ей хотелось угодить свекрови и не обидеть своих старших детей.

«И во время отдыха нам пришло на ум необычное имя. Такого имени нет ни у кого в мире, оно уникальное», — отметила Алиана.

Оказалось, что девочку назвали Винолина. По словам супругов, почти также звали прабабушку Максима, поэтому они посчитали имя судьбоносным.