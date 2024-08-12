Алиана Устиненко из «Дома-2» назвала младшую дочку Винолина: «Оно уникальное»

Алиана Устиненко многим знакома по «Дому-2». Она является звездой телестройки и одной из тех, кто родил ребенка на проекте. Тогда Алиана родила сына от
И вот 12 августа Алиана Устиненко решила раскрыть интригу. Она выложила видео, где лопала шарики с именами. Ей хотелось выбрать для малышки необычное имя. Из вариантов были: Амилия, Габриэла, Саша, Маша, Россияна, Роберта.
«Хотелось не как у всех и не такое простое как у предыдущей дочери. Долго думали и спорили», — отметила она.
Примечательно, что ей хотелось угодить свекрови и не обидеть своих старших детей.
«И во время отдыха нам пришло на ум необычное имя. Такого имени нет ни у кого в мире, оно уникальное», — отметила Алиана.
Оказалось, что девочку назвали Винолина. По словам супругов, почти также звали прабабушку Максима, поэтому они посчитали имя судьбоносным.
Алиана Устиненко с дочкой Микаэллой. Фото: соцсети Алианы Устиненко
Поклонники были удивлены. В Сети началась настоящая истерика. Многие высмеяли выбор Алианы Устиненко. При этом сама блогерша отметила, что хотела сделать так, чтобы ее не осуждали, а девочку потом не дразнили в школе.
«Можно еще было Коньячина — тоже прикольно», — поделилась мнением larisa_kla_.
«Мам, а ты в молодости любила выпить?! — Не говори ерунды, Винолина», — пошутила natalya_bychik.
«Я до конца надеясь, что Машей назвали», — заявила sasha_25sasha.
«Нутелла, Россияна... Что дальше? Майонеза и Болгарина?» — удивилась beitarlend.
«Вы серьезно?! Переплюнули Симбу дочь Нюши», — считает visoti37.
«Бедный ребенок, может, это шутка? Вином назвать девочку? Мой шок в шоке», — заявила larisa_kla_.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: