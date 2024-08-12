Адвокат Вербицкая-Линник — о деле звезды «Дома-2» Семеренко: «Покушение на подкуп»

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алеся Семеренко обратилась в полицию с заявлением на мошеннические действия своего якобы агента. Но при этом она и сама может попасть под пристальное внимание правоохранительных органов . Некий Антон в течение нескольких лет покупал модели призовые места в конкурсах красоты.

В этом году Алеся Семеренко должна была участвовать в конкурсе Miss Earth во Вьетнаме. Однако затем отказалась от услуг Антона и попросила вернуть деньги. Мужчина пропал. А Алеся своего имени в списке конкурсанток не нашла. В разговоре с Teleprogramma.pro адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что хоть действия Алеси взяткой не считаются, но один закон она все же нарушила .

«Для начала мы должны свыкнуться с мыслью о том, что призовые места на указанных «конкурсах» покупаются и продаются. Взятки там, разумеется, никакой нет, так как все эти «конкурсы» — частные. В их «администрации» отсутствуют должностные лица со стороны государства. А вот покушение на коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) вполне усматривается», — пояснила юрист.