Экс-участница «Дома-2» Алеся Семеренко заплатила 5,4 млн рублей за призовое место на конкурсе красоты

Алеся Семеренко многим знакома по шоу « Дом-2 », а также она снималась в клипе Тимати. Она обладает яркой внешностью, поэтому ей удалось получить титулы «мисс Москва – 2018» и «мисс бикини – 2019».

Этого блогерше показалось мало. Три года назад она приняла участие в конкурсе красоты в Таиланде. За победу там она отдала пять тысяч долларов. Потом ей предложили принять участие в Miss Earth во Вьетнаме. Покровитель по имени Антон снова взял с нее пять тысяч долларов.

Но на этот раз у Алеси начались проблемы. Он неожиданно попросил у нее дополнительные деньги за продвижение и призовое место. Также блогерше заявили, что она должна лететь во Вьетнам и попросили 150 тысяч рублей за билеты. После этого Антон перестал выходить на связь.

Так Семеренко заплатила около 5,4 млн рублей за призовое место, но ее кинули, пишет Телеграм-канал Mash.