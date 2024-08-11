Экс-участница «Дома-2» Алеся Семеренко заплатила 5,4 млн рублей за призовое место на конкурсе красоты

Алеся Семеренко многим знакома по шоу «
Этого блогерше показалось мало. Три года назад она приняла участие в конкурсе красоты в Таиланде. За победу там она отдала пять тысяч долларов. Потом ей предложили принять участие в Miss Earth во Вьетнаме. Покровитель по имени Антон снова взял с нее пять тысяч долларов.
Но на этот раз у Алеси начались проблемы. Он неожиданно попросил у нее дополнительные деньги за продвижение и призовое место. Также блогерше заявили, что она должна лететь во Вьетнам и попросили 150 тысяч рублей за билеты. После этого Антон перестал выходить на связь.
Так Семеренко заплатила около 5,4 млн рублей за призовое место, но ее кинули, пишет Телеграм-канал Mash.
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