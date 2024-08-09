Нереальная красотка, затмила невестку: мама Гарика Харламова в прозрачном платье с золотыми цветами сразила гостей свадьбы сына

Мама Гарика Харламова Наталья Игоревна едва не затмила свою невестку и невесту сына Катерину Ковальчук на их же собственной свадьбе.

Пышное торжество Гарик Харламов закатил 7 августа, чтобы угодить своей любимой, молодой и третьей по счету жене Катерине Ковальчук. В отличие от своего избранника, Катерина Ковальчук на своей свадьбе гуляла впервые. Невеста была нереально хороша.

Но совсем недалеко от нее ушла свекровь Наталья Игоревна. Мама жениха Гарика Харламова выбрала для свадьбы провокационный наряд. Она облачилась в платье из прозрачной ткани, декорированное золотыми цветами.

Высокая прическа визуально добавляла стройности даме, находящейся в элегантном возрасте, но явно тщательно следящей и ухаживающей за собой.