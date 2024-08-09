Кто первый муж Асмус?

Первый и единственный муж
Если
Несмотря на весь хейт в адрес Кристины, после развода с Юлией Гарик официально сделал ей предложение. Спустя год после свадьбы у них родилась
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Но прошло шесть лет брака — и вот внезапное заявление о разводе. Причины варьировались от настоящих измен до откровенной сцены Асмус в фильме «Текст». Сама Кристина говорит о том, что хотела развестись еще в 2018 году. В интервью она то и дело намекает на сложный и нестабильный
До своего скандального брака Асмус некоторое время состояла в отношениях со своим сокурсником Виктором Степаняном. В 2011 году актриса недолгое время встречалась с актером Алексеем Гавриловым, сыгравшим роль Гоши в сериале «Универ».
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