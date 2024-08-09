Почему Гарик Харламов - Игорь?

Кто бы мог подумать, но популярный юморист Харламов вовсе не Гарик, не Игорь и уж точно не Бульдог!

Рождение одной из самых ярких звезд российского юмора — целая трагикомедия. Во-первых, он появился на свет 29 февраля. То есть праздновать день рождения Гарику приходится либо на день раньше, либо раз в четыре года.

Во-вторых, при рождении малыша назвали Андрюшей. Первые три месяца жизни Харламова такой вариант полностью устраивал его родителей. А потом у мальчика умер дедушка, которого звали Игорь. Ребенка немедленно переименовали в честь любимого родственника.

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