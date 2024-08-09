Почему Гарик Харламов - Игорь?

Кто бы мог подумать, но популярный юморист Харламов вовсе не Гарик, не Игорь и уж точно не Бульдог!
Рождение одной из самых ярких
Во-вторых, при рождении малыша назвали Андрюшей. Первые три месяца жизни Харламова такой вариант полностью устраивал его родителей. А потом у мальчика умер дедушка, которого звали Игорь. Ребенка немедленно переименовали в честь любимого родственника.
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По паспорту Харламов — именно Игорь. А Гарик — производная его имени. Прозвищу Бульдог, кстати, уже 20 лет. В далеком 2004 году Харламов участвовал
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