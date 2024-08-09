Харламов вспомнил о словах Маслякова: «Если ты выйдешь, в КВН тебя больше не будет»
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press
Гарик Харламов раскрыл причину, по которой в свое время ушел из КВН.
Популярный шоумен Гарик Харламов свое восхождение к славе и популярности начинал в КВН, играя в начале 2000-х годов сразу в нескольких командах.
Его карьера в КВН завершилась резко и неожиданно. Однажды Константин Эрнст пригласил Гарика Харламова стать ведущим кавээновской премии. Гарик Харламов тогда не знал, что это нужно было согласовать с Александром Масляковым. У него состоялся неприятный разговор.
«Александр Васильевич позвонил мне ровно за три минуты до выхода на сцену, чтобы сказать: «Если ты выйдешь, в КВН тебя больше не будет», — поделился Гарик Харламов неприятным для себя воспоминанием.
На сцену он, конечно же, вышел. А потом извинялся перед своей командой и перед Александром Масляковым. Но мэтр был непреклонен. Гарику Харламову из КВН пришлось уйти.