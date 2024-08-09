Харламов вспомнил о словах Маслякова: «Если ты выйдешь, в КВН тебя больше не будет»

Популярный шоумен Гарик Харламов свое восхождение к славе и популярности начинал в КВН, играя в начале 2000-х годов сразу в нескольких командах.

Его карьера в КВН завершилась резко и неожиданно. Однажды Константин Эрнст пригласил Гарика Харламова стать ведущим кавээновской премии. Гарик Харламов тогда не знал, что это нужно было согласовать с Александром Масляковым. У него состоялся неприятный разговор.

«Александр Васильевич позвонил мне ровно за три минуты до выхода на сцену, чтобы сказать: «Если ты выйдешь, в КВН тебя больше не будет», — поделился Гарик Харламов неприятным для себя воспоминанием.

На сцену он, конечно же, вышел. А потом извинялся перед своей командой и перед Александром Масляковым. Но мэтр был непреклонен. Гарику Харламову из КВН пришлось уйти.

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Помириться удалось только через годы. Гарик Харламов набрался смелости и на одном из мероприятий подошел к Александру Маслякову. Тот начал общаться с ним, словно между ними не было размолвки.

По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец