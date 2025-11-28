Кравец пролила свет на роман Диброва с нутрициологом: "Все еще любит Полину"

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org рассказала, что связывает Дмитрия Диброва с нутрициологом по имени Екатерина. Алена объяснила, что происходит на самом деле. В кого же все-таки сейчас влюблен телеведущий Дмитрий Дибров?
Правда о романе Диброва
Алена Кравец сообщила Teleprogramma.org новости о личной жизни недавно разведенного Дмитрия Диброва. Как оказалось, он ее пока не наладил. Дмитрий Дибров сейчас не видит себя рядом с женщиной, ему нужно время.
"Он ни с кем не встречается как мужчина и женщина. Романа у него, насколько мне известно, нет. Он свободный человек. И все еще любит Полину. Катя — просто знакомая семьи, не больше", — прокомментировала Алена Кравец предполагаемый роман Диброва.
Алена Кравец. Фото: Global Look Press
Что произошло
Телеведущий Дмитрий Дибров некоторое время назад улетел отдыхать на Бали. Компанию знаменитости составила нутрициолог по имени Катя. Девушка является членом клуба бывшей жены Диброва, Полины. Поговаривают, что она и познакомила Дмитрия с Катей.
Скандал Диброва
Телеведущий Дмитрий Дибров в последние несколько месяцев плавно перемещается от одного скандала к другому. Не успел он развестись, как в Сети распространилось пикантное видео с его участием. Дибров в кадре предстал в штанах с расстегнутой ширинкой, рядом была незнакомка.
Вел он себя при этом странно. Кадры были записаны летом, когда Дибров был еще официально женат. Это добавило видео пикантности.
Дмитрий Дибров тогда прокомментировал скандальный ролик. Он дал понять, что не видит ничего предосудительного. Мол, кому из мужчин не приходилось слышать в свой адрес слова о том, что стоит 'застегнуть там'.
Дмитрий Дибров и его жена Полина развелись в сентябре этого года. Поводом стал роман Полины с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. По некоторым данным, сейчас они живут вместе в съемном доме в Лапино.
