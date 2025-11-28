Кравец пролила свет на роман Диброва с нутрициологом: "Все еще любит Полину"

Что произошло

Телеведущий Дмитрий Дибров некоторое время назад улетел отдыхать на Бали. Компанию знаменитости составила нутрициолог по имени Катя. Девушка является членом клуба бывшей жены Диброва, Полины. Поговаривают, что она и познакомила Дмитрия с Катей.

Скандал Диброва

Телеведущий Дмитрий Дибров в последние несколько месяцев плавно перемещается от одного скандала к другому. Не успел он развестись, как в Сети распространилось пикантное видео с его участием. Дибров в кадре предстал в штанах с расстегнутой ширинкой, рядом была незнакомка.

Вел он себя при этом странно. Кадры были записаны летом, когда Дибров был еще официально женат. Это добавило видео пикантности.

Дмитрий Дибров тогда прокомментировал скандальный ролик. Он дал понять, что не видит ничего предосудительного. Мол, кому из мужчин не приходилось слышать в свой адрес слова о том, что стоит 'застегнуть там'.

Дмитрий Дибров и его жена Полина развелись в сентябре этого года. Поводом стал роман Полины с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. По некоторым данным, сейчас они живут вместе в съемном доме в Лапино.

