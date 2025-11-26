С кем Дибров летал на Бали — рядом с ним нутрициолог из клуба Полины на Рублевке?

Шоумен Дмитрий Дибров не скрывал: он болезненно отнесся к расставанию с женой Полиной. Та ушла от него к миллиардеру Роману Товстику после 16 лет брака.

Как Дибров воспринял развод с женой

Телеведущий даже решился продать особняк за 570 млн рублей, который он строил для жены. Все в этом доме напоминает ему о счастливых днях, которые он прожил с Полиной. Та решилась на развод, даже несмотря на то, у них с Дмитрием трое детей.

Так, мальчики спокойно приняли решение родителей разойтись. И только для младшего из сыновей шоумена это стало сложным моментом. Полина говорила, что ее сынишка даже расплакался, когда ей сообщили, что мама и папа больше не будут жить вместе. Но потом все-таки сумел успокоиться. Теперь он привыкает к тому, что его родители живут отдельно.

Что известно о романе Диброва

Как пишет Starhit со ссылкой на близкое окружение шоумена, тот осенью закрутил роман с некой приятельницей бывшей жены Полины. Ему приписывают отношения с нутрициологом Катей. Она когда-то состояла в женском рублевском клубе Дибровой. У нее трое детей, девушка очень перспективная и целеустремленная.

С Катей Гусевой Дмитрий якобы знаком много лет, их познакомила сама Полина. И именно с ней, как утверждают в окружении Диброва, тот летал на Бали после истории с "расстегнутой ширинкой".

"Она и Дмитрию помогла похудеть, составила для него рацион питания, он сейчас в прекрасной форме", — говорят приятели Диброва.

На то, что шоумен летал на Бали не один, намекал и его адвокат Александр Добровинский. Он дал понять, что телеведущий может отправиться за границу еще и на январских праздниках. Также Добровинский подметил, что знает, кто составит шоумену компанию. А вот для многих это станет сюрпризом.

А как вы считаете, мог ли Дибров так быстро найти замену Полине? Пишите в комментариях.