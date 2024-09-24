Дана Борисова — после нападок Даниила Вахрушева: «Ужасное хамло, крыл всех матом»

Актер Даниил Вахрушев назвал участниц шоу «Звезды джунглях» Дану Борисову и Алену Жигалову «возрастными персонажами». И заявил, что именно их медлительность не дала команде заработать желаемое количество монет.

«Я не думаю, что виноваты мы с Аленой. Нам было отведено семь минут, наше время — 14 минут. Вряд ли мы с Аленой затянули этот процесс на семь минут», — высказалась Дана Борисова журналисту Teleprogramma.org.

Ведущая также заметила, что для актера грубоватое поведение является характерным, однако приструнить его возможно.

«Даниил Вахрушев — это ужасное хамло. Он говорил, что всех ненавидит, крыл всех матом. Назвал нас «возрастными персонажами», Бог ему судья. Он меня и прочими словами оскорблял. Но когда я ушла, Алена Блин нормально ему вставила», — прокомментировала Дана Борисова.