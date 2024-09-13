Ляйсан Утяшева — о суперфинале шоу «Выжить в Дубае»: «Нервный»

В воскресенье, 15 сентября, вечером на канале ТНТ выйдет в эфир заключительный эпизод реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Этот сезон можно считать одним из самых захватывающих и скандальных: никогда прежде в этом шоу не было столько интриг и противоречий.

В финале сразятся трое мужчин и одна девушка: Саша Стоун и Вячеслав Чепурченко из звездной команды, а также Александра Сухорукова и Андрей Зубенко — из народа.

В прошлом выпуске ведущие шоу Ляйсан Утяшева и Павел Воля сделали то, чего от них никто не ожидал. Они открыли финалистам секрет главного испытания проекта. Согласно правилам, участники должны были разбиться на пары. То есть, они получили время для того, чтобы все обсудить и договориться. Но все пошло не так, как планировалось.

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Два участника допустят ошибку, которая станет для них роковой. Неправильный выбор партнера обернется поражением на последнем этапе.