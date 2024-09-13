Анна Галянт из «Выжить в Дубае»: «Работаю продавцом, но хочу стать ведущей шоу»

Многие поклонники шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ внимательно следят за парой Анны Галянт и Никиты Плахотниченко, которые уже покинули проект. Юные «Ромео» и «Джульетта» покорили народ своей искренней любовью, характерами и силой воли.

В какой-то момент публике показалось, что молодые люди даже перебрались в Москву, поскольку их соцсети заполнились кадрами из столицы. Но нет, изданию Teleprogramma.org Анна Галянт сообщила, что они по-прежнему живут в Шахтерске, а в Москве просто бывают.

«Я помогаю родителям и работаю продавцом в продуктовом магазине», — рассказала о своем нынешнем занятии Галянт.

Однако на этом студентка останавливаться не желает, после проекта ТНТ она поняла, что способна на большее.

«В будущем очень хочу попробовать себя в роли ведущей какого-то шоу», — призналась Аня.