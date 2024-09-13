Анна Галянт из «Выжить в Дубае»: «Работаю продавцом, но хочу стать ведущей шоу»

Многие поклонники шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ внимательно следят за парой
В какой-то момент публике показалось, что молодые люди даже перебрались в Москву, поскольку их соцсети заполнились кадрами из столицы. Но нет, изданию
«Я помогаю родителям и работаю продавцом в продуктовом магазине», — рассказала о своем нынешнем занятии Галянт.
Однако на этом студентка останавливаться не желает, после проекта ТНТ она поняла, что способна на большее.
«В будущем очень хочу попробовать себя в роли ведущей какого-то шоу», — призналась Аня.
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