Анна Галянт — после «Выжить в Дубае»: «Мой проигрыш был не концом, а началом»

Анна Галянт поразила многих своим спокойными принятием проигрыша на малых испытаниях в проекте ТНТ «Выжить в Дубае». И ведущих, и зрителей телешоу. Даже звезды плакали в этот момент, а 19-летняя студентка только улыбалась.

Что чувствовала тогда Анна Галянт на самом деле, участница шоу рассказала сайту Teleprogramma.org лично.

«Мой проигрыш был не концом, а только началом. Мои эмоции радости, мысль о том, что я скоро буду рядом с семьей и Никитой, грели мою душу и перекрывали все негативные ощущения. Я улыбалась и понимала, что выиграла кое-что большее — любовь, которую не купишь даже за миллиарды рублей. Все так, как должно быть. Я благодарна Павлу Воле и Ляйсан Утяшевой , организаторам шоу, всей съемочной группе, ТНТ, что у меня появилась возможность быть маленькой частичкой этого проекта. Я сохранила на проекте себя! Моя игра была достойная и самая настоящая, я горжусь собой! Я взяла от проекта все, кроме победы, к сожалению. Была на больших испытаниях, малых, в пустыне, в отеле и даже в дубайском салоне красоты», — рассказала Анна Галянт Teleprogramma.org.