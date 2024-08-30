Что сказали друг о друге Чепурченко и Галянт после «Выжить в Дубае»: «Слава лишил меня этой возможности», «Аня должна была общаться с коллективом»

Зрители шоу «Выжить в Дубае» до конца не поняли, почему Вячеслав Чепурченко решил сразиться с Анной Галянт. И если актер так поступил в прошлой игре, какие сюрпризы можно ждать от него в новой?

Удивилась выбору 37-летнего актера Вячеслава Чепурченко и сама 19-летняя Аня Галянт.

«Оксана Самойлова (и некоторые другие участники звездной команды) говорила о том, что хочет победы, но выигрыш она бы разделила между народниками. Моя жизнь, как и ребят из народа, после победы разделилась бы на «до» и «после». Я сражалась, правда, я очень боролась за этот шанс изменить свою жизнь, но этой возможности меня лишил Слава…» — сказала Анна Галянт изданию Teleprogramma.org .

Студентка при этом заметила, что не таит обиду на Вячеслава Чепурченко , да и в принципе ни на кого из проекта. Она заявила, что на проекте не играла, а была сама собой и просто сражалась за деньги, которые ей были очень нужны.

Звезда «Жуков» Вячеслав Чепурченко при этом в своем телеграм-канале заметил, что в шоу нужно проявлять себя, коммуницировать с ребятами, а Аня всегда держалась в стороне. И именно поэтому ее не принимал коллектив.

«Аня — милая, прекрасная, добрая девушка, она не негативила, не ругалась, не вампирила, но при этом она и не шла на диалог, просто не было общения. Вы скажете, она никому ничего не должна, но я могу со своей стороны сказать: должна! Потому что в таком проекте ты обязан быть открытым в общении. Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя собирались люди с общим вектором, то, будь добр, общайся!» — высказался Вячеслав Чепурченко .