Павел Воля одной фразой «отрезвил» Сашу Стоуна в «Выжить в Дубае»: «Будет свое шоу, будешь орать там!»

Саша Стоун. Фото: Global Look Press

Ведущий проекта «Выжить в Дубае» поставил участника на место.

В очередном выпуске шоу «Выжить в Дубае» в словесном поединке схлестнутся Павел Воля и Саша Стоун. Муж Ляйсан Утяшевой еще ни разу не повышал голос на участников проекта. Обычно он поддерживает ребят, всячески за них переживает. Однако на этот раз Павел Воля предстанет в новом для себя амплуа. Настолько сильно будет разгневан телеведущий.

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«Будет у тебя когда-нибудь свое шоу, будешь в нем орать с утра до ночи! Здесь разговаривай спокойно!» — осадил Воля разбушевавшегося Стоуна в новом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение».

Их конфликт станет полной неожиданностью для ребят. Кстати, достанется также и Славе Чепурченко. Саша Стоун считает, что тот специально цепляется ко всем, провоцируя их на ссору. В итоге распсиховавшийся Саша Стоун потеряет самообладание на голосовании, чем еще больше разозлит Павла Волю. Все подробности в свежем эфире.

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