Павел Воля одной фразой «отрезвил» Сашу Стоуна в «Выжить в Дубае»: «Будет свое шоу, будешь орать там!»

В очередном выпуске шоу «Выжить в Дубае» в словесном поединке схлестнутся Павел Воля и Саша Стоун. Муж Ляйсан Утяшевой еще ни разу не повышал голос на участников проекта. Обычно он поддерживает ребят, всячески за них переживает. Однако на этот раз Павел Воля предстанет в новом для себя амплуа. Настолько сильно будет разгневан телеведущий.

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«Будет у тебя когда-нибудь свое шоу, будешь в нем орать с утра до ночи! Здесь разговаривай спокойно!» — осадил Воля разбушевавшегося Стоуна в новом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение».