Назван идеальный период для приготовления борща: выгоднее всего
Борщ. Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
В последний летний месяц продукты для борща заметно подешевеют.
Август — идеальный месяц для приготовления борща. Набор продуктов для этого блюда в последний летний месяц подешевеет на двадцать процентов.
В августе, по традиции, овощи на рынках и в магазинах становятся заметно дешевле. Это связано со сбором нового урожая. Набор продуктов для винегрета, например, снизится на 24-27 процентов.
Экономически выгоднее в августе будет приготовление борща.
"Мы увидим хорошее, на 14-20%, удешевление: за счет предполагаемого снижения цен на овощи и зелень с одновременным отсутствием роста цен на мясо и лавровый лист", — объяснил Aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Если же урожай окажется выше, чем планируется. То динамика снижения цен будет еще активнее. А борщ — еще дешевле.
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