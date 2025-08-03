Назван идеальный период для приготовления борща: выгоднее всего

Август — идеальный месяц для приготовления борща. Набор продуктов для этого блюда в последний летний месяц подешевеет на двадцать процентов.

В августе, по традиции, овощи на рынках и в магазинах становятся заметно дешевле. Это связано со сбором нового урожая. Набор продуктов для винегрета, например, снизится на 24-27 процентов.

Экономически выгоднее в августе будет приготовление борща.

"Мы увидим хорошее, на 14-20%, удешевление: за счет предполагаемого снижения цен на овощи и зелень с одновременным отсутствием роста цен на мясо и лавровый лист", — объяснил Aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Если же урожай окажется выше, чем планируется. То динамика снижения цен будет еще активнее. А борщ — еще дешевле.

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