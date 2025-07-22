Не методом 'тыка': только такая говядина самая лучшая — выбираем с шеф-поваром

Сергей Балашов, шеф-повар ресторанов LEO и 800°С Contemporary Steak рассказал, как правильно выбрать говядину. Для начала нужно определиться, что вы будете готовить.

"Для тушения и длительного томления я беру лопатку, шею, иногда голяшку, очень хороши щеки", — раскрыл профессиональные секреты Балашов для Aif.ru.

Лучший гуляш получится из лопатки. А для запекания нужно выбирать мясо с жирком. Особый вкус придают говядине кости, особенно, если в них есть костный мозг. Шеф-повар уточнил, что любит готовить мясо именно с костями. Но тут надо быть осторожными.

"Если мясник кости рубит топором, то на куске мяса могут оставаться мелкие осколки костей. Так что, если не уверены в мяснике, лучше брать бескостное", — обратил внимание эксперт.

Перед покупкой тщательно осмотрите мясо. Оно не должно быть заветренным. Обратите внимание на цвет. Качественная говядина всегда яркого оттенка, красного или бордового цвета.

Жир должен быть без желтизны. И смотрите, чтобы не было полопавшихся сосудов. Если есть кровяные сгустки и потеке, мясо будет не очень качественным.

Готовьте для своих близких только из хорошего мяса! Только такая пища будет вкусной и полезной.