Лучшие летние супы, которые полюбят все

Классический томатный гаспачо
НАДО (на 4 порции): 4 средних спелых помидора · 1 красный сладкий перец · 1 средний огурец · 1 маленькая красная луковица · 6 ломтиков белого хлеба · 1 ч. ложка винного уксуса · 1 ст. ложка нерафинированного оливкового масла · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки соли · 1 ч. ложка сухих прованских трав · щепотка сушеного тимьяна · щепотка молотого черного перца.
ГОТОВИМ:
1. На томатах делаем крестообразный надрез и заливаем кипятком на 30 минут. Затем обдаем холодной водой и снимаем кожицу. Разрезаем томаты пополам, кладем в кастрюлю.
2. Огурцы чистим, нарезаем кубиками. Нарезаем кубиками сладкий перец. Лук мелко шинкуем. Отправляем к помидорам. Туда же добавляем измельченный чеснок.
3. Погружным блендером превращаем овощи в пюре.
4. Добавляем винный уксус, оливковое масло, соль, приправы, еще раз пробиваем.
5. С двух ломтиков хлеба срезаем корочки и мякиш отправляем в суп для густоты. Пробиваем блендером.
6. Убираем гаспачо в холодильник на 2 часа.
7. Разливаем суп по тарелкам, украшаем зеленью и ломтиками помидоров. Подаем с ломтиком поджаренного хлеба.
Огуречный гаспачо
Огуречный гаспачо. Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 2 свежих огурца · 2 небольших ломтика черного хлеба · 1 зеленый сладкий перец · 1 зубчик чеснока · небольшой пучок укропа или петрушки · 2 ст. ложки нерафинированного оливкового масла · 100 мл воды · соль-перец по вкусу · веточка свежей мяты для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Огурцы чистим, из перца удаляем семена. С хлеба срезаем корочки.
2. В блендер помещаем огурцы, хлеб, чеснок, зелень, воду, оливковое масло, соль-перец, несколько листиков мяты. Пробиваем в однородную массу. Проверяем на соль.
3. Охлаждаем в холодильнике и подаем в тарелках или стаканчиках, украсив листиком мяты и кубиками огурца.
Холодный борщ
Холодный борщ. Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): одна крупная свекла · 1 - 2 картофелины · 2 свежих огурчика · 100 г вареной колбасы или любого отварного мяса · 4 редиски · небольшой пучок зелени · 1 ст. ложка лимонного сока · соль-перец по вкусу · 1 л воды · сметана или горчица для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Свеклу чистим и нарезаем тонкими брусочками. Перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Слегка подсаливаем. Доводим до кипения и варим до готовности на тихом огне (15 - 20 минут, время зависит от толщины брусочков и сорта свеклы).
2. Картофель чистим и варим целиком. Отвариваем яйца вкрутую.
3. В свекольный отвар вливаем лимонный сок, проверяем на соль. Остужаем и затем охлаждаем в холодильнике не менее 30 минут.
4. Огурцы нарезаем соломкой или кубиками. Колбасу - брусочками или кубиками. Нарезаем отварные яйца. Картофель нарезаем кубиками. Редиску - кружочками. Измельчаем зелень. Все соединяем в одной миске и перемешиваем. До подачи смесь храним в холодильнике.
5. Раскладываем сухие ингредиенты по порционным тарелкам. Добавляем свекольную основу. Подаем со сметаной или горчицей.
Летний суп на ряженке с огурцом и брынзой
Летний суп на ряженке с огурцом и брынзой. Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 400 г свежих огурцов · 5 яиц · по небольшому пучку зеленого лука и укропа (или другой зелени по вкусу) · 150 г брынзы · соль и перец по вкусу · бутылка ряженки 1 л.
ГОТОВИМ:
1. Яйца отвариваем вкрутую.
2. Промытые огурцы нарезаем небольшими кубиками. Один огурец нарезаем на тонкие слайсы при помощи картофелечистки (для украшения супа).
3. Три отварных яйца нарезаем кубиками. Два яйца режем на половинки (для украшения супа).
4. Зелень мелко шинкуем.
5. Брынзу нарезаем мелкими кубиками или натираем на крупной
терке.
6. Подготовленные сухие ингредиенты смешиваем в одной миске и убираем в холодильник для охлаждения до подачи.
7. Раскладываем полученную смесь в порционные тарелки. Чуть перчим и заливаем холодной ряженкой. Если брынза очень соленая, можно дополнительно не солить. Украшаем половинкой яйца и рулетиком из огуречного слайса.