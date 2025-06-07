Лучшие летние супы, которые полюбят все

НАДО (на 3 порции): одна крупная свекла · 1 - 2 картофелины · 2 свежих огурчика · 100 г вареной колбасы или любого отварного мяса · 4 редиски · небольшой пучок зелени · 1 ст. ложка лимонного сока · соль-перец по вкусу · 1 л воды · сметана или горчица для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Свеклу чистим и нарезаем тонкими брусочками. Перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Слегка подсаливаем. Доводим до кипения и варим до готовности на тихом огне (15 - 20 минут, время зависит от толщины брусочков и сорта свеклы).

2. Картофель чистим и варим целиком. Отвариваем яйца вкрутую.

3. В свекольный отвар вливаем лимонный сок, проверяем на соль. Остужаем и затем охлаждаем в холодильнике не менее 30 минут.

4. Огурцы нарезаем соломкой или кубиками. Колбасу - брусочками или кубиками. Нарезаем отварные яйца. Картофель нарезаем кубиками. Редиску - кружочками. Измельчаем зелень. Все соединяем в одной миске и перемешиваем. До подачи смесь храним в холодильнике.

5. Раскладываем сухие ингредиенты по порционным тарелкам. Добавляем свекольную основу. Подаем со сметаной или горчицей.

Летний суп на ряженке с огурцом и брынзой