Варим борщ по классическому рецепту — как в советской столовой

Борщ — одно из традиционных блюд русской кухни. Оно славится своей сытностью и вкусом. Классический рецепт включает свеклу, капусту, картофель, морковь, лук и мясо.
Вот пошаговая инструкция приготовления классического борща:
Ингредиенты:
- Говяжья грудинка или свинина на кости — около 500 г;
- Свекла крупная — 1 шт;
- Капуста белокочанная — около 300 г;
- Картофель крупный — 3–4 шт;
- Морковь средняя — 1 шт;
- Лук репчатый средний — 1 шт;
- Томатная паста — 2 ст.л;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Укроп свежий — небольшой пучок;
- Лавровый лист — 2 шт;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Сахар — 1 ч.л;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
Шаг 1: Варим бульон
Мясо заливаем холодной водой. Доводим до кипения. Снимаем пену. И варим на медленном огне около часа-полтора. Добавляем лавровый лист и перец горошком.
Шаг 2: Готовим овощи
Свеклу чистим и трем на крупной терке. Морковь очищаем. И режем мелкими кубиками. Или трем на средней терке. Лук мелко шинкуем. Картофель очищаем и нарезаем небольшими кусочками. Капусту тонко шинкуем.
Шаг 3: Готовим заправку
Разогреваем сковороду с растительным маслом. Сначала обжариваем лук до прозрачности. Добавляем морковь и жарим еще пару минут. Затем добавляем натертую свеклу, томатную пасту и сахар. Жарим все вместе около 5 минут.
Шаг 4: Собираем борщ
Готовый мясной бульон процеживаем. И озвращаем обратно в кастрюлю. В кипящий бульон отправляем нарезанный картофель и капусту. После того как капуста немного поварится, добавляем овощную заправку из свеклы и моркови. Солим и перчим по вкусу.
Шаг 5: Заключительный этап
Борщ варим на слабом огне около 15–20 минут. Пока картофель не станет мягким. За минуту до готовности кладем измельченный чеснок и рубленую зелень укропа.
Шаг 6: Подавать борщ горячим
Перед подачей
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