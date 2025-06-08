Варим борщ по классическому рецепту — как в советской столовой

Борщ — одно из традиционных блюд русской кухни. Оно славится своей сытностью и вкусом. Классический рецепт включает свеклу, капусту, картофель, морковь, лук и мясо.

Вот пошаговая инструкция приготовления классического борща:

Ингредиенты:

Говяжья грудинка или свинина на кости — около 500 г;

Свекла крупная — 1 шт;

Капуста белокочанная — около 300 г;

Картофель крупный — 3–4 шт;

Морковь средняя — 1 шт;

Лук репчатый средний — 1 шт;

Томатная паста — 2 ст.л;

Чеснок — 2 зубчика;

Укроп свежий — небольшой пучок;

Лавровый лист — 2 шт;

Перец черный молотый — по вкусу;

Сахар — 1 ч.л;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Шаг 1: Варим бульон

Мясо заливаем холодной водой. Доводим до кипения. Снимаем пену. И варим на медленном огне около часа-полтора. Добавляем лавровый лист и перец горошком.

Шаг 2: Готовим овощи

Свеклу чистим и трем на крупной терке. Морковь очищаем. И режем мелкими кубиками. Или трем на средней терке. Лук мелко шинкуем. Картофель очищаем и нарезаем небольшими кусочками. Капусту тонко шинкуем.

Шаг 3: Готовим заправку

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Сначала обжариваем лук до прозрачности. Добавляем морковь и жарим еще пару минут. Затем добавляем натертую свеклу, томатную пасту и сахар. Жарим все вместе около 5 минут.

Шаг 4: Собираем борщ

Готовый мясной бульон процеживаем. И озвращаем обратно в кастрюлю. В кипящий бульон отправляем нарезанный картофель и капусту. После того как капуста немного поварится, добавляем овощную заправку из свеклы и моркови. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 5: Заключительный этап

Борщ варим на слабом огне около 15–20 минут. Пока картофель не станет мягким. За минуту до готовности кладем измельченный чеснок и рубленую зелень укропа.

Шаг 6: Подавать борщ горячим

Перед подачей борщ желательно настоять полчаса. Традиционно подается со сметаной и свежей зеленью. Теперь вы знаете классический рецепт борща! Приятного аппетита!

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