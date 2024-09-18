Обострения конфликтов, землетрясения — все это начнется 18 сентября: продлится 3 месяца

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала о сложном времени, в которое мы вступили 18 сентября .

В среду в 5:44 по Москве произошло лунное затмение под звездой Пурва Бхадрапада. Ее божество — Огненный Дракон — связано с земными недрами. Ближайшие три месяца мы увидим негативное влияние этой звезды: обострятся конфликты, произойдут землетрясения, а также взрывы.

Дабы уменьшить или отвести от нас негативное влияние данной энергии, Татьяна Забелло рекомендовала читателям Teleprogramma.org не завтракать до 8:00 по Москве, не посещать многолюдные места и избегать шумных компаний. Лучше всего начинать утро с медитаций.

По словам ведического астролога, медитации в дни затмений крайне полезны, они могут принести огромную пользу человеку, вы очистите свой разум и избавитесь от негативной кармы.

Татьяна Забелло советовала тем, кто не знаком с практиками медитаций, воспользоваться «медитациями Шри Шри Рави Шанкар» — они есть в свободном доступе в глобальной Сети. Астролог считает, что эти медитации от святого действуют чрезвычайно эффективно.