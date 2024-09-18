Обострения конфликтов, землетрясения — все это начнется 18 сентября: продлится 3 месяца

Ведический астролог
В среду в 5:44 по Москве произошло лунное затмение под звездой Пурва Бхадрапада. Ее божество — Огненный Дракон — связано с земными недрами. Ближайшие три месяца мы увидим негативное влияние этой звезды: обострятся конфликты, произойдут землетрясения, а также взрывы.
Дабы уменьшить или отвести от нас негативное влияние данной энергии, Татьяна Забелло рекомендовала читателям
По словам ведического астролога, медитации в дни затмений крайне полезны, они могут принести огромную пользу человеку, вы очистите свой разум и избавитесь от негативной кармы.
Татьяна Забелло советовала тем, кто не знаком с практиками медитаций, воспользоваться «медитациями Шри Шри Рави Шанкар» — они есть в свободном доступе в глобальной Сети. Астролог считает, что эти медитации от святого действуют чрезвычайно эффективно.
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