Началось важное и поворотное время: то, что было с вами 3-6 месяцев назад, получит сейчас развитие

18 сентября рано утром произошло лунное затмение в знаке Рыб, и мы вступили в «коридор затмений», который завершится солнечным затмением 2 октября в знаке Девы. Об этом поведала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.org .

Это время для многих может оказаться важным и поворотным, когда завершится что-то старое и мы будем вынуждены учиться жить по-новому в той или иной сфере. Подсказка такая: развитие получат события, которые начали завязываться весной, в марте-апреле этого года.

Спорить с природой — дело заведомо проигрышное, поэтому астролог советовала подготовиться и принимать изменения в своей лучшей форме. Тем более что это могут быть не только неприятные неожиданности, но и прекрасные долгожданные вещи, которые будут входить в нашу жизнь.

Для того чтобы быть в хорошей форме, следим за телом и внутренним состоянием, здоровым питанием, физической активностью, сном. Стараемся прислушиваться к своему организму, чтобы он не дал сбоев, общаемся с природой, расслабляемся, очищаемся, успокаиваем разум. Есть риск заболеть, поэтому желательно дополнительно витаминизировать организм.

«Таким простым базовым моментам я рекомендую уделить особое внимание в это время, ведь даже если вокруг турбулентность, наше хорошее состояние поможет нам пройти ее спокойно и достойно», — сказала Анна Дудчик.