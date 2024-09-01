Каким будет сентябрь 2024 — астролог Бельская: с 3 по 7 — перемены, с 9 — удача на работе, с 18 — поворот судьбы

В первую неделю сентября из-за соединения Венеры с Лилит в Весах следует избегать сомнительных знакомств, не зацикливаться на сладком, гедонических удовольствиях и украшениях. Стоит также умерить свои недовольства или подозрения в личных взаимоотношениях.

Квадрат Меркурия во Льве с Ураном с 3–7 сентября принесет перемены и обновления, связанные с детьми, школой, финансами и властными структурами. В эти дни не стоит покупать технику, гаджеты, средства связи и передвижения, а также торопиться с принятием финансовых решений. Возможны сбои в договоренностях, аварии на транспорте, шоковые новости в политике.

С 5 сентября Марс в знаке Рака направит фокус внимания мужчин на семью, родителей, обустройство и строительство дома.

С 9 сентября Меркурий в знаке Девы поможет навести порядок в документах, учебе, бухгалтерии, лучше организовать работу и получить важные навыки в профессии и бизнесе.

Всю первую декаду сентября Солнце в противостоянии с ретро-Сатурном в Рыбах — поэтому могут быть проблемы с питанием, ЖКТ, общий спад иммунитета, вынужденный контакт с врачами. Стоит уделить время своему здоровью, наладить режим питания и отдыха, а также подключить добавки и сделать плановый чекап.

А к 12 сентября Солнце в аспекте с Юпитером могут принести плоды вашей сосредоточенной работы в виде удачной рекламы, новых предложений и сделок, переговоров, поездок, крупных проектов и новых предложений о работе.

Гармония планет малого и большого счастья — Венеры в Весах и Юпитера в Близнецах с 10–15 сентября обещает нам приятные встречи, знакомства, интересные культурные мероприятия, совместные поездки и подарки, а также толкнет на действия по улучшению своей внешности и имиджа.

Всю вторую декаду месяца мы будем остро ощущать лунное затмение в знаке Рыб, которое может принести судьбоносные события по темам здоровья, врачей, животных, эмиграции и удаленной работы.

С 18 сентября по 2 октября мы будем переживать «коридор затмений», как в прошлом октябре, поэтому любая встреча, новость или возникшая в этот период идея, может сильно повлиять на нашу жизнь.

С 16–18 сентября конфликт Меркурия и ретро-Сатурна может принести опасности болезней и увольнений, проблем с документами и бухгалтерией. Нас могут ожидать сложности в дорогах и переговорах.

В третью неделю сентября большой трин в земных знаках поможет нам найти новые творческие решения в питании, здоровье, финансах и развитии своей карьеры.

С 22 сентября с переходом Солнца в знак Весов и с 26 сентября, когда Меркурий перейдет в этот же знак, повысится публичность всех процессов, а с 23 сентября в личных и деловых отношениях могут быть проблемы и сложности, а также женские болезни из-за перехода Венеры в знак Скорпиона.

С 24–26 сентября Меркурий в гармонии с Ураном и Плутоном поможет добиться улучшения в рабочих процессах, профессиональных вопросах и найти хороших исполнителей, помощников или удачно завершить ремонт.