Свадьба Лепса и Авроры под угрозой - громкое предсказание экстрасенса

Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Global Look Press

Шаманка Аделина Панина заявила, что это будет фиктивный брак.

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Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака "Дядь Гриш". Пока не известно, что именно собирается выпускать музыкант под этим брендом. Но в Сети шутят, что таким образом Григорий Викторович пытается заработать деньги на свадьбу со своей невестой — 19-летней Авророй Кибой.

Правда, пока до сих пор не известно, когда же состоится торжество. И состоится ли вообще? И что ждет эту пару во время семейной жизни?

"Детей здесь тоже не намечается"

Teleprogramma.org попросила экстрасенса Аделину Панину ответить на этот вопрос. Аделина выразила сомнение в правдивости этих отношений.

Аделина Панина. Фото: личный архив Аделины Паниной

"Я до конца не верю в этот роман, не считаю его искренним. Такое впечатление, что это больше напоминает какое-то продвижение, шоу, пиар, поддержку со стороны знаменитости.

По моим ощущениям, скоро мы узнаем о каком-то проекте Авроры", — сказала Аделина нашему изданию.

— А когда нам все-таки ждать свадьбу пары?

— Брака я здесь не вижу, если только он не будет каким-то фиктивным.

— А как же насчет детей?

— Детей здесь тоже не намечается. По моим ощущениям, эта пара просуществует еще где-то полгода-год, но также на каких-то фиктивных основаниях.

Как развивались отношения двух звездных влюбленных

В июне 2024 года Аврора Киба и ее знаменитый возлюбленный привлекли внимание публики, появившись вместе на нескольких мероприятиях, включая Петербургский международный экономический форум и Премии Муз-ТВ. На вопрос о свадьбе Лепс ответил неопределенно, сказав, что Аврора пока обдумывает это предложение.

Вскоре в социальных сетях появилось фото с коробкой от ювелирного бренда, что подогрело слухи о помолвке. По оценкам СМИ, стоимость кольца могла составлять около 1,5 миллиона рублей.

Также стало известно, что Аврора Киба учится в Лондонском колледже моды на дизайнера.

Лепс пожаловался, что часто просит Аврору прилетать из Лондона в Москву на выходные, из-за чего ему приходится тратить большие деньги на билеты. И это несмотря на то, что Лепс остается одним из самых востребованных артистов на корпоративах.

Аврора меж тем проводит все больше времени в Москве. Так, она стала участницей нового интеллектуального шоу на канале ТНТ "Мастер игры".

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