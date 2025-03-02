Григорий Лепс рассказал о свадьбе с Авророй Киба, которая моложе на 43 года: «Сначала будет венчание»

Прошлый год ознаменовался громкими новостями о романе известного певца Григория Лепса с юной Авророй, которой на тот момент исполнилось всего 18 лет. Их отношения развивались стремительно: практически сразу после знакомства музыкант преподнес девушке обручальное кольцо и сделал ей предложение руки и сердца.

Аврора родилась в обеспеченной семье и является дочерью давних друзей Лепса. Она обучается в престижном Лондонском колледже моды, где изучает дизайн. Однако, проведя в Великобритании лишь полгода, Аврора решила вернуться в Россию, планируя продолжить обучение на втором курсе в одном из местных университетов, скорее всего, в Британской высшей школе дизайна. Впоследствии она рассматривает возможность возвращения в Лондон для получения степени магистра.

Возвращение невесты Лепса в Москву связано не только с учебой, но и с предстоящей свадьбой. Сам певец подтвердил журналистам, что торжество запланировано на лето, причем изначально планируется провести венчание, поскольку для него это событие имеет особое значение. Свадьба будет скромной, приглашены будут только самые близкие друзья и родственники.

«Сначала думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи. Пригласим на свадьбу только самых близких», - уточнил Григорий Лепс.

Эти новости вызвали широкий общественный интерес и различные реакции, начиная от поддержки и восхищения выбором пары, заканчивая удивлением и сомнениями в искренности чувств из-за значительной разницы в возрасте.