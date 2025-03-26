Невеста Григория Лепса Аврора Киба: «Никакие девушки с бюстом мне не конкурентки»

В Москве прошла премьера сериала «Актерище». Гостьей мероприятия стала 19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба. Правда, девушка пришла не в сопровождении звездного жениха, а вместе с мамой.
Как объяснила Аврора, Григорий Лепс поет на гастролях. По словам Авроры Кибы, артист пополняет семейный бюджет, «ведь работа прежде всего». Свадьба же планируется летом. Однако не уточняется, в каком году, поясняет девушка.
В планах у необычной пары и дети. Правда, пока не в ближайших.
«Дети? Конечно, обязательно! Куда без детей?» — заявила Аврора.
Но на всякий случай уточнила: «Пока не планирую».
А потом рассказала журналистам, какой Григорий Лепс в быту, какие блюда он любит готовить, и ревнует ли она избранника к девушкам с бюстом.
«Я фанат бриллиантов, это лучшие друзья всех женщин»
— Аврора, вы с Григорием Викторовичем видитесь не очень часто. Есть ли плюсы в отношениях на расстоянии?
— Плюсов очень много. Во-первых, никто никому не надоедает. Каждая встреча проходит в наилучшем формате. Очень любим ходить в рестораны и в Пушкинский музей. Культурные встречи тоже важны.
— Вот вы упоминали про семейный бюджет. А дает ли вам жених денег на карманные расходы, так сказать?
— Никаких карманных расходов Григорий мне не дает. У меня в этом плане все хорошо. Я девушка достаточно серьезная. А вот подарки на праздники, — конечно. Вот это, например, подарок Григория на Новый год (показывает журналистам сумку).
Аврора Киба на премьере сериала «Актерище». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А украшения Григорий Викторович дарит?
— Да. У меня много украшений. Я фанат бриллиантов, это лучшие друзья всех женщин.
— То есть ваш любимый мужчина удачно выбирает подарки?
— У Григория потрясающий вкус.
- И подарил вам кольцо…
— Это уже не первое кольцо. Григорий очень настойчивый, поэтому первое, тоже очень красивое кольцо он подарил сам, на свой вкус. Ну а второе дарил по моим размерам.
«Григорий прекрасно готовит, любит, чтобы на столе все было красиво»
— Какой Григорий Викторович в быту?
— Замечательный! Он прекрасно готовит, любит, чтобы на столе все было красиво. Меня это даже удивляет, потому что у меня в семье хозяйничает мама.
А тут получилось так, что Григорий очень хозяйственный. Это для меня удивительно и очень приятно.
— А что ваш жених любит готовить?
— Плов, шашлыки, супы. У него есть помощники, но тем не менее он любит готовить.
— А что вы ему готовите?
— Это зависит от того, завтрак, обед или ужин. А так мы очень любим отдыхать и проводить время вместе. Последний раз, например, отдыхали в Таиланде.
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Global Look Press
Никаких котиков и зайчиков. Григорий Лепс называет невесту по имени
— Есть ли в вашей паре место каким-то прозвищам типа «котик», «зайчик», или вы называете избранника по имени-отчеству?
— Ребят, это уже совсем личные вопросы…Такой официальности, конечно, нет, но и прозвищ тоже. Сам Григорий называет меня по имени. У меня очень красивое имя.
Спасибо моей маме за это, а она тоже сегодня здесь. Как корабль назовешь, так он и поплывет.
— Как ваш любимый мужчина относится к вашей маме?
— У мамы с Григорием потрясающие отношения.
— Нередко в клипах вашего жениха снимаются девушки с большим бюстом. Не ревнуете?
— Я настолько уверенный в себе человек, что считаю, что никакие девушки с бюстом мне не конкурентки.
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