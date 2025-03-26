Невеста Григория Лепса Аврора Киба: «Никакие девушки с бюстом мне не конкурентки»

В Москве прошла премьера сериала «Актерище». Гостьей мероприятия стала 19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба. Правда, девушка пришла не в сопровождении звездного жениха, а вместе с мамой.

Как объяснила Аврора, Григорий Лепс поет на гастролях. По словам Авроры Кибы, артист пополняет семейный бюджет, «ведь работа прежде всего». Свадьба же планируется летом. Однако не уточняется, в каком году, поясняет девушка.

В планах у необычной пары и дети. Правда, пока не в ближайших.

«Дети? Конечно, обязательно! Куда без детей?» — заявила Аврора.

Но на всякий случай уточнила: «Пока не планирую».

А потом рассказала журналистам, какой Григорий Лепс в быту, какие блюда он любит готовить, и ревнует ли она избранника к девушкам с бюстом.

«Я фанат бриллиантов, это лучшие друзья всех женщин»

— Аврора, вы с Григорием Викторовичем видитесь не очень часто. Есть ли плюсы в отношениях на расстоянии?

— Плюсов очень много. Во-первых, никто никому не надоедает. Каждая встреча проходит в наилучшем формате. Очень любим ходить в рестораны и в Пушкинский музей. Культурные встречи тоже важны.

— Вот вы упоминали про семейный бюджет. А дает ли вам жених денег на карманные расходы, так сказать?

— Никаких карманных расходов Григорий мне не дает. У меня в этом плане все хорошо. Я девушка достаточно серьезная. А вот подарки на праздники, — конечно. Вот это, например, подарок Григория на Новый год (показывает журналистам сумку).