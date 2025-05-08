Шаманка назвала пиаром отношения SHAMAN’a и Мизулиной

Певец SHAMAN вместе со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной проведет праздничный концерт в Minecraft.

Он состоится 8 мая и будет посвящен 80-летию со Дня Победы. По словам Мизулиной, на стриме зрителей ожидает «виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны».

А накануне SHAMAN сходил на двойное свидание с Екатериной Мизулиной, а также с Григорием Лепсом и Авророй Кибой в ресторан. Веселая компания дружно расписалась на тарелке.

«Свадьбы ждать не стоит»

Пока в отношениях Ярослава и Екатерины все хорошо. Но как сложится судьба их пары в дальнейшем? На этот вопрос и не только ответила экстрасенс и шаманка Аделина Панина.