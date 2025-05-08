Шаманка назвала пиаром отношения SHAMAN’a и Мизулиной

Певец SHAMAN вместе со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной проведет праздничный концерт в Minecraft.
Он состоится 8 мая и будет посвящен 80-летию со Дня Победы. По словам Мизулиной, на стриме зрителей ожидает «виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны».
А накануне SHAMAN сходил на двойное свидание с Екатериной Мизулиной, а также с Григорием Лепсом и Авророй Кибой в ресторан. Веселая компания дружно расписалась на тарелке.
«Свадьбы ждать не стоит»
Пока в отношениях Ярослава и Екатерины все хорошо. Но как сложится судьба их пары в дальнейшем? На этот вопрос и не только ответила экстрасенс и шаманка Аделина Панина.
«Я думаю, что свадьбы ждать не стоит. И совместных детей в этой паре я тоже не вижу», - отметила Аделина.
Аделина Панина. Фото: из архива Аделины Паниной
«Я не верю в искренность этой пары»
- Завистники певца говорят, что его отношения с Екатериной – это больше пиар-роман. А как бы вы прокомментировали это мнение?
- Эти отношения – действительно чистый пиар. Здесь больше замешаны слава, деньги, продвижение. Я не верю в искренность этой пары.
Это больше слаженная команда, это удержание на плаву, это не про отношения. Такое впечатление, что SHAMAN сделал этот выбор, не только исходя из своих симпатий и чувств, а скорее, сорвал джек-пот – известную, красивую и популярную женщину.
Мне кажется, SHAMAN больше позволяет себя любить. Это все какая-то фикция, в особенности с его стороны.
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press
SHAMAN и Екатерина Мизулина объявили себя парой 9 марта на концерте артиста «Ты моя»
Екатерина вышла на сцену Live Arena в белом платье, словно невеста, а певец подарил ей букет белых роз.
«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами.
Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», - объявил Ярослав Дронов во всеуслышание.
Мизулина ответила согласием, после чего влюбленные поцеловались.
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