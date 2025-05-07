Как живет Александр Васильев в Париже: растерял друзей, ненавидит коллег

Творческий график телеведущего и историка моды Александра Васильева расписан до 2027 года. Он не потерял востребованность и популярность и много ездит по Европе.
А постоянно же живет во Франции. Об этом журналистам недавно рассказал сам ведущий. Хотя в некоторых его словах все же чувствуется грусть.
«В России я в черном списке»
В марте 2022 года Александр Васильев покинул Россию и переехал в Париж. Тогда он подчеркивал, что это не эмиграция, а просто смена места жительства, отметив наличие у себя литовского и французского паспортов.
Позже Васильев вернулся в Москву, но его работа на Первом канале в шоу «Модный приговор» была приостановлена из-за временного отсутствия развлекательного контента на телеканале. Однако ведущий не остался без дел. В столице Александр Васильев занимался выставочной деятельностью и проектами, связанными с модой.
В октябре 2022 года Александр Васильев опроверг слухи о том, что он больше не проживает в России. Тогда ведущий пояснял, что часто бывает в Москве и в Зеленоградске (Калининградская область), где у него есть дом.
Васильев отмечал, что его частые переезды связаны с профессиональными обязанностями, включая выставки и мероприятия, которые он проводит в разных странах, например, в Чехии, Латвии и Литве.
Тогда Александр Васильев еще помаленьку работал в России, но признавался, что ему вредит какая-то женщина очень высокого положения.
«В каких-то городах я очень даже приветствуюсь, делаю рекламы, баннеры и выступления, а в каких-то городах они говорят: «Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина» . Иными словами, дезорганизация. То так, то сяк, — признавался Александр Васильев.
— Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. В России я в черном списке».
Александр Васильев в шоу «Модный приговор»
Как Александр Васильев отреагировал на «увольнение» из «Модного приговора»
Свою замену в программе «Модный приговор» в конце 2023 года на стилиста Александра Рогова Васильев принял философски и с достоинством, сначала не опускаясь до оскорблений коллег по цеху. Говорил, что рад возвращению передачи на Первый канал и тому, что мода еще жива, несмотря на потерю Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.
Васильев также отметил, что руководство канала не контактировало с ним во время обсуждения съемок нового сезона. И решение о его замене было принято коллегиально. Впрочем, уже через год он высказался по-другому, назвав программу недорогим ремейком, не имеющим никакого отношения к прежним передачам.
Если Рогов стал ведущим «мужской« версии шоу, то известный байер Лилия Рах - «женской». Александр Васильев жестко прошелся по коллеге, в одном из своих интервью назвав ее хабалистой женщиной и удивился тому, что Лилию пригласили из Казахстана. Мол, своих не нашли, что ли? А еще ведущий намекнул на то, что Рах делает много речевых ошибок.
«Не одевать, а надевать, мои прекрасные. Хоть вы, работающие в мире моды, можете выучить это простое правило?! Мне правда стыдно порой. И красивЕе — такого слова нет, которое вы употребляете. КрасИвее! В чердачке что-то есть или сквозняк?!», -эмоционально высказался Александр Васильев.
Недолюбливает Александр Александрович коллег. Мягко говоря...
Кстати, недавно историка моды спросили, жалеет ли он о своем уходе и хотел ли бы вернуться на «Модный приговор». И как бы он поступил, если бы теоретически услышал такое предложение от Первого канала?
Александр Васильев ответил отрицательно и признался, что свобода ему дороже. Впрочем, обретение свободы все же не обошлось без потерь.
Александр Васильев. Фото: Global Look Press
«Многие отвернулись – от страха»
Ведущий признался, что во время работы на Первом канале ему то и дело звонили многие «закадычные друзья». А после его ухода с телевидения, в европейский номер перекочевало лишь пять-семь фамилий.
«Они продолжали со мной общаться и не отвернулись от меня и остались верными. Многие отвернулись — от страха, - признался Александр Васильев.
- Сказали мне, что боятся репрессий. Трусов в жизни много. Я их понимаю».
Несмотря на все обстоятельства, ведущий признается, что сейчас живет интересной жизнью и путешествует в те страны, куда у него раньше не было времени полететь.
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