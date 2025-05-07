Как живет Александр Васильев в Париже: растерял друзей, ненавидит коллег

Творческий график телеведущего и историка моды Александра Васильева расписан до 2027 года. Он не потерял востребованность и популярность и много ездит по Европе.

А постоянно же живет во Франции. Об этом журналистам недавно рассказал сам ведущий. Хотя в некоторых его словах все же чувствуется грусть.

«В России я в черном списке»

В марте 2022 года Александр Васильев покинул Россию и переехал в Париж. Тогда он подчеркивал, что это не эмиграция, а просто смена места жительства, отметив наличие у себя литовского и французского паспортов.

Позже Васильев вернулся в Москву, но его работа на Первом канале в шоу «Модный приговор» была приостановлена из-за временного отсутствия развлекательного контента на телеканале. Однако ведущий не остался без дел. В столице Александр Васильев занимался выставочной деятельностью и проектами, связанными с модой.

В октябре 2022 года Александр Васильев опроверг слухи о том, что он больше не проживает в России. Тогда ведущий пояснял, что часто бывает в Москве и в Зеленоградске (Калининградская область), где у него есть дом.

Васильев отмечал, что его частые переезды связаны с профессиональными обязанностями, включая выставки и мероприятия, которые он проводит в разных странах, например, в Чехии, Латвии и Литве.

Тогда Александр Васильев еще помаленьку работал в России, но признавался, что ему вредит какая-то женщина очень высокого положения.