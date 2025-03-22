Ярик + Катя: что на самом деле происходит между певцом SHAMAN и Екатериной Мизулиной

Месяц назад на съемках клипа в московской школе эта парочка имитировала поцелуй на публику, закрыв лицо в ответственный момент. Теперь же все было по-взрослому - целовались по-настоящему. После этого SHAMAN исполнил свой хит «Ты моя». А там есть такие строчки: «Я тебя искал долго, падал столько раз больно... Крепко обниму, молча, связаны с тобой прочно. Если нужно, я лично за тебя жизнь свою готов отдать».

На том же концерте SHAMAN запремьерил песню «Бывшие» и сообщил, что таким образом ставит точку в обсуждении развода. Со своей второй женой 46-летней Еленой Мартыновой, топ-менеджером компании сотовой связи, музыкант развелся осенью 2024 года, накануне седьмой годовщины брака. В песне «Бывшие» Ярослав ответил на вопрос о причинах распада семьи: «...Оставим фразы лишние, нет повода для ревности, любовь давно от нас ушла, пропала где-то без вести».

Новую любовь Ярослава уже одобрила его мама, которая была на концерте. «Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын, - говорит Людмила Дронова. - Я очень счастлива, потому что вижу, что он счастлив. В принципе, я догадывалась: девочки в фан-группах обсуждали эту тему. Катя замечательный, верный друг. Очень заботливая и верная девушка, а теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива - честное слово...»

Поклонницы SHAMAN в соцсетях решили, что пара будет жить долго и счастливо не только из-за схожести взглядов на жизнь, но еще и потому, что Ярослав и Екатерина похожи друг на друга внешне.

Курочка для возлюбленного