Ярик + Катя: что на самом деле происходит между певцом SHAMAN и Екатериной Мизулиной

33-летний заслуженный артист РФ SHAMAN (Ярослав Дронов) и 40-летняя директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина официально объявили о том, что они пара.
SHAMAN громко заявил о романе с Екатериной Мизулиной на своем московском концерте - перед десятитысячным залом поклонников, которые отреагировали бурными аплодисментами и криками «Горько!».
Все случилось ближе к финалу шоу. SHAMAN вышел на сцену с букетом белых роз и пригласил Екатерину Мизулину. Она поднялась в вечернем белом платье - в таком можно и под венец. Ярослав вручил букет, приобнял Катю и выдал, слегка волнуясь: «Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что же между нами. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?» «Да...» - ответила девушка. И влюбленные слились в поцелуе.
Мама будущую невестку одобрила
Дело за малым - закрепить взаимное притяжение юридически, в загсе. Фото: Евгения Гусева:КП
Месяц назад на съемках клипа в московской школе эта парочка имитировала поцелуй на публику, закрыв лицо в ответственный момент. Теперь же все было по-взрослому - целовались по-настоящему. После этого SHAMAN исполнил свой хит «Ты моя». А там есть такие строчки: «Я тебя искал долго, падал столько раз больно... Крепко обниму, молча, связаны с тобой прочно. Если нужно, я лично за тебя жизнь свою готов отдать».
На том же концерте SHAMAN запремьерил песню «Бывшие» и сообщил, что таким образом ставит точку в обсуждении развода. Со своей второй женой 46-летней Еленой Мартыновой, топ-менеджером компании сотовой связи, музыкант развелся осенью 2024 года, накануне седьмой годовщины брака. В песне «Бывшие» Ярослав ответил на вопрос о причинах распада семьи: «...Оставим фразы лишние, нет повода для ревности, любовь давно от нас ушла, пропала где-то без вести».
Новую любовь Ярослава уже одобрила его мама, которая была на концерте. «Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын, - говорит Людмила Дронова. - Я очень счастлива, потому что вижу, что он счастлив. В принципе, я догадывалась: девочки в фан-группах обсуждали эту тему. Катя замечательный, верный друг. Очень заботливая и верная девушка, а теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива - честное слово...»
Поклонницы SHAMAN в соцсетях решили, что пара будет жить долго и счастливо не только из-за схожести взглядов на жизнь, но еще и потому, что Ярослав и Екатерина похожи друг на друга внешне.
Курочка для возлюбленного
Еда, приготовленная любимой, самая вкусная. Фото: t.me/s/shaman_channel
Есть скептики, кто не верит в эту историю любви. Они предпочитают сплетни о том, что после развода певец якобы встречался то с коллегой, то с дочкой крупного бизнесмена - однако эта информация не находила подтверждения.
И все же большинство поклонников поздравляют певца с помолвкой - именно так многие воспринимают публичное признание Ярослава Дронова. И теперь ждут свадьбы.
Ярослав Дронов рассказал, как у них с Екатериной Мизулиной все начиналось: «Впервые мы встретились 13 июня 2023 года. Мы дружим и делаем одно дело, зачастую встречаемся в командировках. Она выступает перед молодежью - я тоже выступаю перед молодежью со своими концертами. Бывали туры, где мы пересекались и общались». Постепенно дружба единомышленников переросла во взаимную симпатию, а затем началась романтическая история.
Публику к ней готовили постепенно. Через некоторое время после развода Ярослава у Екатерины в соцсети появился ролик, где она с букетом, а видео сопровождала песня SHAMAN. Потом они стали проводить в соцсетях совместные конкурсы для школьников. К победителям приезжали в школу или помогали в конкретном деле - так, девочке, которая интересно рассказала о целях на год, артист оплатил установку дорогостоящих брекетов и пригласил на концерт.
Да как вообще можно было подумать, что у них ненастоящий роман?! Фото: t.me/s/shaman_channel
На новогодних каникулах пара будоражила публику совместными фото. Потом было видео с кухни, где Катя жарит Ярику курицу на ужин... Казалось бы, все очевидно. Но поклонники ждали официального подтверждения отношений. И оно случилось: SHAMAN официально выбыл из списка завидных холостяков.
Наша справка
Екатерина Мизулина замужем не была. Ярослав Дронов дважды разведен, от первого брака у него есть 10-летняя дочь Варвара, которая проживает со своей мамой. Певец принимает участие в ее воспитании.