С чем остается жена Михаила Галустяна после развода с ним

Жена Михаила Галустяна Виктория вышла на связь с подписчиками после недавних новостей о разрыве с мужем. Супруга юмориста рассказала, кто помогает ей справляться с обстоятельствами в эти непростые дни.
«Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку»
«Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку! Все вижу. Самое ценное для меня сейчас — время с детьми», — написала Виктория и опубликовала снимок с младшей дочерью Элиной.
У молодой женщины действительно сейчас есть опора и в виде детей – 14-летней Эстеллы и 13-летней Элины. Да и многие уверены, что Виктория не будет обижена материально после расставания со звездным мужем.
Виктория Галустян. Фото: соцсети
Недвижимость Михаила Галустяна
Так, недавно адвокат Сергей Жорин поделился с журналистами своим мнением, как будет делиться имущество супругов. Правозащитник уверен, что Михаил Галустян поступит с бывшей женой по-честному, и никакого скандала не будет. По словам Жорина, Михаил – хороший парень. Что же накопил за годы брака этот хороший парень?
С 2010 года Михаил Галустян проживает с семьей в трехкомнатной квартире в элитном доме в центре Москвы. В квартире имеется светлая гостиная с камином, где собираются родственники и многочисленные друзья, а также современная ванная комната и кухня в классическом стиле.
У Михаила Галустяна есть уютный московский кабинет, где он пишет сценарии и работает над созданием своих колоритных персонажей. Оттуда открывается живописный вид на центр Москвы.
Галустяны приобрели квартиру в ипотеку, но Михаил не раскрывал ее стоимость. Не исключено, что ипотечный кредит уже давно выплачен.
Помимо московской квартиры, у него есть современный дом в Сочи, с бассейном, баней и летней кухней, расположенный в поселке Пластунка. Этот дом с видом на горы стал настоящим семейным убежищем. Там имеется даже гостевой корпус. Однако, по информации СМИ, этот дом юморист купил для своих родителей - Сусанны Ардашовны и Сергея Ншановича Галустянов.
Недавно Михаил Галустян приобрел еще одну квартиру в центре Москвы, с видом на Москву-реку. Это место для отдыха и творческих встреч с друзьями и коллегами.
По закону имущество, приобретенное в браке, делится поровну. Исключение составляет недвижимость, полученная одним из супругов в дар или по наследству. Наверняка, Виктории достанется одна из московских квартир. Впрочем, поживем – увидим!
Михаил Галустян и Виктория. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
Как юморист поделился новостью о разводе
Напомним, 30 апреля Михаил Галустян объявил о разводе после 18 лет брака. По словам юмориста, по сути, разрыв между супругами произошел еще в прошлом году. Но пара сумела сохранить дружеские отношения.
Разлучницей называют визажистку Галустяна Милену, которая сопровождала его на съемках шоу «Звезды в Африке», «Сокровища императора», «Звезды в джунглях». По случайному совпадению, недавно девушка опубликовала снимок с округлившимся животиком. Однако она опровергла связь с Михаилом Галустяном.
О том, что на самом деле стало причиной разрыва пары, пока доподлинно неизвестно.
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