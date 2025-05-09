С чем остается жена Михаила Галустяна после развода с ним

Недвижимость Михаила Галустяна

Так, недавно адвокат Сергей Жорин поделился с журналистами своим мнением, как будет делиться имущество супругов. Правозащитник уверен, что Михаил Галустян поступит с бывшей женой по-честному, и никакого скандала не будет. По словам Жорина, Михаил – хороший парень. Что же накопил за годы брака этот хороший парень?

С 2010 года Михаил Галустян проживает с семьей в трехкомнатной квартире в элитном доме в центре Москвы. В квартире имеется светлая гостиная с камином, где собираются родственники и многочисленные друзья, а также современная ванная комната и кухня в классическом стиле.

У Михаила Галустяна есть уютный московский кабинет, где он пишет сценарии и работает над созданием своих колоритных персонажей. Оттуда открывается живописный вид на центр Москвы.

Галустяны приобрели квартиру в ипотеку, но Михаил не раскрывал ее стоимость. Не исключено, что ипотечный кредит уже давно выплачен.

Помимо московской квартиры, у него есть современный дом в Сочи, с бассейном, баней и летней кухней, расположенный в поселке Пластунка. Этот дом с видом на горы стал настоящим семейным убежищем. Там имеется даже гостевой корпус. Однако, по информации СМИ, этот дом юморист купил для своих родителей - Сусанны Ардашовны и Сергея Ншановича Галустянов.

Недавно Михаил Галустян приобрел еще одну квартиру в центре Москвы, с видом на Москву-реку. Это место для отдыха и творческих встреч с друзьями и коллегами.

По закону имущество, приобретенное в браке, делится поровну. Исключение составляет недвижимость, полученная одним из супругов в дар или по наследству. Наверняка, Виктории достанется одна из московских квартир. Впрочем, поживем – увидим!