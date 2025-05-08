Голубков из рекламы раскрыл правду о своем состоянии

Актер Владимир Пермяков, которого поклонники знают по роли Лени Голубкова из рекламы 90-х годов прошлого века, раскрыл правду о своем здоровье.

Он заявил, что сообщения в телеграм-каналах, рассказывающие о его тяжелом недуге, не соответствуют действительности. При этом Леня Голубков проблем со здоровьем не отрицал. 72-летний актер рассказал, что ему диагностировали диабет, но пока болезнь особых проблем ему не доставляет. Разве что приходится соблюдать диету.

«Мясо я ем постное, если увижу жир, то вырезаю его и выкидываю. Колбасу ем редко. Люблю сладкое, фрукты и овощи, из помидоров каждый день салат готовлю. Так что у меня легкая пища», — рассказал Пермяков-Голубков в беседе с MK.RU .

Актер добавил, что к нему в гости периодически наведывается бывшая жена Лидия. Она привозит гостинцы, иногда готовит ему вкусную еду.

Всего же, Леня Голубков был женат пять раз. Он считает, что счастье в браке целиком и полностью зависит от женщины.