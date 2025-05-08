Как живет Дмитрий Назаров в Каннах: заметно похудел, скучает по Москве

В свете высказываний Ксении Собчак о судьбах Данилы Козловского, вернувшегося на российскую сцену, и Ивана Урганта, который до сих пор остается «за кадром», в Сети все чаще стали вспоминать и других звездных эмигрантов. Один из таких уехавших из страны – актер Дмитрий Назаров.

На Родине Дмитрий Назаров блистал на сцене МХТ им. Чехова и получал солидные гонорары за главную роль в сериале «Кухня». Но потом стал довольно жестко высказываться о российской действительности в своих стихах. И все пошло кувырком!

Как Дмитрий Назаров и его жена уволились из театра

В январе 2023 года Дмитрий Назаров и его жена, актриса Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова, где актер проработал более 20 лет. Заместитель директора по связям с общественностью коллектива Вадим Верник сообщил, что перед увольнением состоялся «тяжелый разговор» с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

Говорят, что до этого момента Хабенский делал неоднократные предупреждения артисту, но Назаров им не внял.

После увольнения артист и его жена отправились в Канны. Там они стали гастролировать со своими творческими вечерами «L'amour-мур, или Держава набекрень» и «Черт знает что», на которых исполняли авторские стихи, песни и басни. Но, увы, билеты на концерты артистов не всегда продавались из-за недостаточного спроса на них.

С корпоративами, видимо, тоже не все ладилось. Так, светская дива Алена Кравец сообщала, что некоторые бизнесмены и знаменитости, ранее приглашавшие Назарова для ведения праздников, стали отказываться от его услуг.