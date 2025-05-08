Как живет Дмитрий Назаров в Каннах: заметно похудел, скучает по Москве

В свете высказываний Ксении Собчак о судьбах Данилы Козловского, вернувшегося на российскую сцену, и Ивана Урганта, который до сих пор остается «за кадром», в Сети все чаще стали вспоминать и других звездных эмигрантов. Один из таких уехавших из страны – актер Дмитрий Назаров.
На Родине Дмитрий Назаров блистал на сцене МХТ им. Чехова и получал солидные гонорары за главную роль в сериале «Кухня». Но потом стал довольно жестко высказываться о российской действительности в своих стихах. И все пошло кувырком!
Как Дмитрий Назаров и его жена уволились из театра
В январе 2023 года Дмитрий Назаров и его жена, актриса Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова, где актер проработал более 20 лет. Заместитель директора по связям с общественностью коллектива Вадим Верник сообщил, что перед увольнением состоялся «тяжелый разговор» с художественным руководителем театра Константином Хабенским.
Говорят, что до этого момента Хабенский делал неоднократные предупреждения артисту, но Назаров им не внял.
После увольнения артист и его жена отправились в Канны. Там они стали гастролировать со своими творческими вечерами «L'amour-мур, или Держава набекрень» и «Черт знает что», на которых исполняли авторские стихи, песни и басни. Но, увы, билеты на концерты артистов не всегда продавались из-за недостаточного спроса на них.
С корпоративами, видимо, тоже не все ладилось. Так, светская дива Алена Кравец сообщала, что некоторые бизнесмены и знаменитости, ранее приглашавшие Назарова для ведения праздников, стали отказываться от его услуг.
Дмитрий Назаров с женой Ольгой. Фото: Екатерина Цветкова/ Global Look Press
Кто хочет признать Дмитрия Назарова иноагентом
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать Назарова и Васильеву иноагентами, указывая на то, что их доходы за границей еще никто не проверял. Он также намекнул на то, что Назаров ведет себя слишком странно и вызывающе, привлекая к себе дополнительное внимание.
Бородин также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить продажу сборника стихов Дмитрия Назарова, утверждая, что артист, критикующий страну, продолжает зарабатывать на гражданах России. Однако Минюст не присвоил Назарову статус иноагента.
Несмотря на угрозу иноагентства, Дмитрий периодически выкладывает свои критические стихи в соцсетях. Но по этим роликам видно, что Дмитрий Назаров заметно похудел, осунулся, стал выглядеть старше.
«Я люблю Москву. Даже скучаю по некоторым ее уголкам»
По информации СМИ, основной доход артиста составляет пенсия, которая с учетом надбавок достигает около 60 тысяч рублей. Тем не менее, у Назарова остается дорогое имущество в России: он владеет трехэтажным домом стоимостью около 15 миллионов рублей и трехкомнатной квартирой в Москве, оцениваемой в 20 миллионов рублей. Информации о продаже этой недвижимости в прессе не появлялось.
В интервью Дмитрий Назаров говорит о своей ностальгии по России, заявив, что любит Москву и скучает по некоторым местам.
«Мой любимый город? — размышляет актер. — Я люблю Москву. Даже несколько скучаю по каким-то уголкам. Я коренной москвич, люблю свой город и очень люблю Канны, где мы сейчас живем. Всю эту атмосферу: справа горы, слева море, сверху солнце, синее небо».
Дмитрий Назаров. Фото: Александр Ступников/ Global Look Press
Его супруга Ольга Васильева отметила, что в Москве у них осталось многое, включая детей и родителей, но с бывшими коллегами супруги не общаются по политическим причинам.
По словам Дмитрия Назарова, некоторые их коллеги по цеху, мол, и хотели бы уехать, но остаются ради карьеры. Артист сказал, как отрезал, что не желает общаться с такими людьми. Они для него нерукопожатны.
Кстати, в комментариях под интервью о нерукопожатных коллегах кто-то сравнил артиста и его супругу с пингвинами из мультика «Мадагаскар». Помните, как Шкипер говорил своему коллеге: «Ковальски, мы планируем стратегическое отступление». Пингвин просил пояснить эту мысль. На что его напарник отвечал: «Мы убегаем, но мужественно».
Также Дмитрий Назаров добавил, что ему не нужны деньги или помощь от других. Он рассказал о слухах, что они якобы живут в нужде за границей, и отметил, что такие утверждения кажутся ему смешными и оскорбительными.
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