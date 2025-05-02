Говорят, Галустян развелся из-за любовницы - кто она

В Сети не утихают дискуссии вокруг причин развода Михаила Галустяна с его женой Викторией. Пара объявила о разрыве отношений спустя больше 20 лет со дня знакомства. Причем Галустян признался, что союз исчерпал себя еще в прошлом году.
В соцсетях уже нашли предполагаемую разлучницу. Как считают несколько телеграм-каналов, это личный визажист Галустяна по имени Милена. Конечно, не бывает дыма без огня. На фоне новостей о разводе юмориста Милена выложила снимки с округлившимся обнаженным животом.
Как Ольга Бузова показала коллегу-визажистку публике
Кстати, тревожные звоночки прозвенели еще в феврале 2023 года. Как раз тогда Ольга Бузова в своих соцсетях представила девушку, отвечающую за образ своего соведущего по шоу «Новые звезды в Африке» в кадре.
Наше издание написало, что люди почуяли неладно и начали оставлять тревожные комментарии в соцсетях.
«Прекрасная пара», «А жена Галустяна в курсе?», «А супруга не убьет?», «Жена Галустяна в шоке», — писали наши бдительные граждане.
Но тогда казалось, что россияне просто фантазируют, чтобы лишний раз посплетничать.
Михаил Галустян и Милена. Фото: соцсети
Как говорится, оказалось — не казалось. И Виктории надо было начинать бить тревогу еще в тот период. Но уйдешь ли от судьбы, когда «красивая и смелая дорогу перешла», как пела Анна Герман.
Откуда пошли слухи о романе Галустяна с визажисткой
Еще два года назад пользователи сети обратили внимание на странный профиль Милены: в нем отсутствовала информация о работе визажиста, но было много контента о Михаиле Галустяне. Вот сама девушка склонилась над клиентом, чтобы поколдовать над его лицом. Здесь Галустян с Миленой на теннисном корте, а вот просто совместный снимок. Это и подогрело слухи об их романе.
Кстати, под одним из фото подруга подруга визажистки написала: «Очень подходите друг другу», и Милена не удалила этот комментарий.
Михаил Галустян и Милена. Фото: соцсети
Кто такая Милена
О предполагаемой сопернице Виктории известно немногое. Не замужем, воспитывает сына и теперь беременна вторым ребенком. В Сети пишут, что это снова мальчик.
Кстати, в интервью Life.ru продюсер Сергей Дворцов предположил, что Михаил Галустян изменял жене уже давно. Но тогда она якобы закрывала глаза на его похождения. А когда предполагаемая любовница беременна, делать вид, что все хорошо, стало уже просто невыносимо.
Все-таки «красивая и смелая дорогу перешла». В знаменитой песне поется, что «черешней скороспелою любовь ее была». Посмотрим, чем обернется эта любовь…
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