Говорят, Галустян развелся из-за любовницы - кто она

В Сети не утихают дискуссии вокруг причин развода Михаила Галустяна с его женой Викторией. Пара объявила о разрыве отношений спустя больше 20 лет со дня знакомства. Причем Галустян признался, что союз исчерпал себя еще в прошлом году.

В соцсетях уже нашли предполагаемую разлучницу. Как считают несколько телеграм-каналов, это личный визажист Галустяна по имени Милена. Конечно, не бывает дыма без огня. На фоне новостей о разводе юмориста Милена выложила снимки с округлившимся обнаженным животом.

Как Ольга Бузова показала коллегу-визажистку публике

Кстати, тревожные звоночки прозвенели еще в феврале 2023 года. Как раз тогда Ольга Бузова в своих соцсетях представила девушку, отвечающую за образ своего соведущего по шоу «Новые звезды в Африке» в кадре.

Наше издание написало, что люди почуяли неладно и начали оставлять тревожные комментарии в соцсетях.

«Прекрасная пара», «А жена Галустяна в курсе?», «А супруга не убьет?», «Жена Галустяна в шоке», — писали наши бдительные граждане.

Но тогда казалось, что россияне просто фантазируют, чтобы лишний раз посплетничать.