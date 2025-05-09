Пророчество экстрасенса: Ксения Бородина родит Николаю Сердюкову ребенка

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Наталья Шатохина/ Global Look Press

Шаманка Аделина Панина рассказала Teleprogramma.org, что не так в отношениях пары и какой будет их свадьба.

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Недавно телеведущая Ксения Бородина вдруг заговорила о преимуществах и минусах гостевого брака.

«Например, Хелена Бонем Картер и Тим Бертон 13 лет прожили в соседних домах, в итоге, правда, расстались. С одной стороны, полезно иногда соскучиться друг по другу, с другой — все-таки общий быт объединяет», — отметила Ксения.

Меж тем подписчиков Бородиной насторожило ее заявление. Ведь она готовится к свадьбе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым. И вдруг стала рассуждать о таком явлении. Все ли так гладко в отношениях этой пары?

«Возможно, Николай устает от популярности»

По словам экстрасенса и шаманки Аделины Паниной, Ксения и Николай уже имеют вопросы друг к другу. В этих отношениях Ксения пытается быть женственной, но, тем не менее, она привыкла доминировать и решать все вопросы самостоятельно.

Аделина Панина. Фото: из личного архива Аделины Паниной

«И Сердюкову приходится с этим мириться. Спустя время как мужчина он будет явно демонстрировать свою доминацию. Но пока все проходит гладко, в достаточно спокойном режиме, - отмечает Аделина Панина.

- Возможно, Николай устает от популярности. Наверное, у них есть желание побыть вместе, только вдвоем».

«Я вижу беременность в этой паре»

- Ксения рассуждала, что готова родить еще одного ребенка…

- Я вижу беременность в этой паре. Кстати, там уже были попытки... И не исключено, что эта долгожданная беременность произойдет не с первого раа.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Роман Наумов/ Global Look Press

- А что на счет свадьбы?

- Пока они оставят все как есть. И как бы не было тихой свадьбы, без освещения прессы…Они захотят провести ее тихо и спокойно.

-Надолго ли эти отношения?

-Я думаю, что у этой пары будет долгий брак.

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