Пророчество экстрасенса: Ксения Бородина родит Николаю Сердюкову ребенка

Недавно телеведущая Ксения Бородина вдруг заговорила о преимуществах и минусах гостевого брака.

«Например, Хелена Бонем Картер и Тим Бертон 13 лет прожили в соседних домах, в итоге, правда, расстались. С одной стороны, полезно иногда соскучиться друг по другу, с другой — все-таки общий быт объединяет», — отметила Ксения.

Меж тем подписчиков Бородиной насторожило ее заявление. Ведь она готовится к свадьбе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым. И вдруг стала рассуждать о таком явлении. Все ли так гладко в отношениях этой пары?

«Возможно, Николай устает от популярности»

По словам экстрасенса и шаманки Аделины Паниной, Ксения и Николай уже имеют вопросы друг к другу. В этих отношениях Ксения пытается быть женственной, но, тем не менее, она привыкла доминировать и решать все вопросы самостоятельно.