Пророчество экстрасенса: Ксения Бородина родит Николаю Сердюкову ребенка

Недавно телеведущая Ксения Бородина вдруг заговорила о преимуществах и минусах гостевого брака.
«Например, Хелена Бонем Картер и Тим Бертон 13 лет прожили в соседних домах, в итоге, правда, расстались. С одной стороны, полезно иногда соскучиться друг по другу, с другой — все-таки общий быт объединяет», — отметила Ксения.
Меж тем подписчиков Бородиной насторожило ее заявление. Ведь она готовится к свадьбе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым. И вдруг стала рассуждать о таком явлении. Все ли так гладко в отношениях этой пары?
«Возможно, Николай устает от популярности»
По словам экстрасенса и шаманки Аделины Паниной, Ксения и Николай уже имеют вопросы друг к другу. В этих отношениях Ксения пытается быть женственной, но, тем не менее, она привыкла доминировать и решать все вопросы самостоятельно.
Аделина Панина. Фото: из личного архива Аделины Паниной
«И Сердюкову приходится с этим мириться. Спустя время как мужчина он будет явно демонстрировать свою доминацию. Но пока все проходит гладко, в достаточно спокойном режиме, - отмечает Аделина Панина.
- Возможно, Николай устает от популярности. Наверное, у них есть желание побыть вместе, только вдвоем».
«Я вижу беременность в этой паре»
- Ксения рассуждала, что готова родить еще одного ребенка…
- Я вижу беременность в этой паре. Кстати, там уже были попытки... И не исключено, что эта долгожданная беременность произойдет не с первого раа.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Роман Наумов/ Global Look Press
- А что на счет свадьбы?
- Пока они оставят все как есть. И как бы не было тихой свадьбы, без освещения прессы…Они захотят провести ее тихо и спокойно.
-Надолго ли эти отношения?
-Я думаю, что у этой пары будет долгий брак.
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