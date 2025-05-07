Как живет Рената Литвинова: осунулась, тоскует по Москве

Недавно Ксения Собчак негодовала по поводу разных судеб актера Данилы Козловского и телеведущего Ивана Урганта. Ведущую возмутило то, что Данила вернулся на российскую сцену со спектаклем «Фрэнк», а о возвращении Урганта в публичное поле пока нет и речи.
Ксения считает, что все дело в битвах покровителей. Мол, у Данилы нашлись более влиятельные просящие за него. А вот помочь Ивану, увы, не получилось.
Как Рената Литвинова сорвала гастроли в МХТ им. Чехова, и сколько она там получала
В Сети вспоминают и других артистов, которых давно не было в медийном пространстве. Но у них есть все шансы вернуться обратно. Одна из таких – актриса Рената Литвинова.
В 2022 году Рената должна была ехать с гастролями в Санкт-Петербург, со спектаклем «Звезда вашего периода» МХТ им. Чехова. Но поездки не случилось. Позже появились слухи о том, что Литвинова уехала в Европу для лечения. Гастроли были отменены, и худруку коллектива Константину Хабенскому пришлось искать ей замену.
Павел Табаков подтвердил, что Рената Литвинова действительно отправилась лечиться за границу и предположил, что она может вернуться в Москву. Но этого не произошло.
Отъезд Литвиновой привел к отмене спектаклей в МХТ имени Чехова и гастролей в Санкт-Петербурге. Притом что родной театр баловал артистку солидными гонорарами. И поступать так с коллективом было, как минимум, несправедливо.
По данным СМИ, сама Литвинова получила 990 тысяч рублей за написание пьесы «Звезда вашего периода», 1,5 миллиона рублей за ее постановку, 100 тысяч рублей как авторское вознаграждение, а также 12,5% от продажи билетов.
После отъезда из России доходы Литвиновой заметно снизились. Она сообщила, что ее фильм «Северный ветер» был снят с проката по причинам, не связанным с кинотеатрами.
Рената Литвинова. Фото: Global Look Press
Рената Литвинова и Демна Гвасалия
В марте 2022 года Рената Литвинова извинилась за отмену гастролей. А позже стало известно, что она все-таки переехала в Париж.
Вместе с Ренатой в город любви отправилась и ее подруга - певица Земфира* (включена в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента). Во Франции артистки основали компанию в сфере исполнительского искусства под названием «Рената». Так что дружба продолжается. И не только с Земфирой*.
В столице мировой моды Литвинова стала часто появляться в компании Демны Гвасалии, тогда креативного директора Balenciaga (с 2025 года он занимает ту же должность, но только в модном доме Gucci). Она участвовала в его показах, вместе с такими знаменитостями, как Ким Кардашьян, Дуа Липа, Николь Кидман и Наоми Кэмпбелл. Литвинова восхищается творчеством Гвасалии и считает, что только в его нарядах выглядит по-настоящему великолепно.
«Гениальный художник, он отменил все старое в моде и запустил все новое, совершил своего рода революцию. Мне ничего не идет, кроме его платьев. Вот у меня есть одно, второе, третье, а мне нужно еще 150 его платьев», - признавалась Литвинова.
Именно Демна Гвасалия разработал костюмы для спектакля Ренаты Литвиновой «Кактус», который парижская публика посмотрела в конце 2022 года. Также он увидел свет в Лондоне и других европейских городах.
Постановка рассказывает о женщине, ждущей любимого мужчину. Но в период ожидания можно поцеловать и кактус, который вдруг обретает человеческие черты. Все, как любит Рената...
Новый моноспектакль Литвиновой «Священное чудовище» - историю одной кинозвезды - показали в Париже в марте 2025 года. Над костюмами для спектакля снова же трудился Демна Гвасалия.
Рената Литвинова. Фото: Сергей Булкин/ Global Look Press
Поездки в Москву
О Родине Рената все же помнит. Так, в январе 2023 года Литвинова приехала в Москву на день рождения своей матери.
В интервью французскому каналу Arte она признавалась, что переживает за маму и тоскует по друзьям, живущим в России. Да и вероятно, что и по самой Москве...
К слову, дочка Ренаты Ульяна получила профессию дизайнера в Королевской академии изящных искусств в Бельгии и нередко приглашает маму принять участие в своих показах.
У Литвиновой есть дорогостоящая недвижимость в Москве: квартира в Трехпрудном переулке (около 80 млн рублей) и участок с домом в ДСК «Советский писатель» (213 кв.м). Также, по данным СМИ, Земфира* переписала на нее свою квартиру на Фрунзенской набережной стоимостью около 60 млн рублей.
Рената Литвинова периодически появляется в России. В декабре 2024 года ее заметили в Москве. По всей видимости, она участвовала в фотосессии для модного дома.
Но сейчас все ее усилия все же направлены на завоевание французской аудитории.
Летом 2023 года в интервью французскому журналу Литвинова рассказала, что чувствует себя почти парижанкой и планирует улучшить свой французский.
А еще Литвинова пишет сценарии для короткометражных фильмов, выпустила книгу «О счастье и о зле» и увлеклась живописью.
В зарубежных городах иногда проходят ретроспективные показы фильмов Литвиновой, таких как «Северный ветер» и «Последняя сказка Риты». Да и в соцсетях - нет-нет, да и мелькнет - ее изящный силуэт!
Литвинова хоть и сохранила свою красоту, но видно, что заметно похудела, осунулась. Наверное, все же болит душа и за маму, и за оставленных друзей.
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