Как живет Рената Литвинова: осунулась, тоскует по Москве

Недавно Ксения Собчак негодовала по поводу разных судеб актера Данилы Козловского и телеведущего Ивана Урганта. Ведущую возмутило то, что Данила вернулся на российскую сцену со спектаклем «Фрэнк», а о возвращении Урганта в публичное поле пока нет и речи.

Ксения считает, что все дело в битвах покровителей. Мол, у Данилы нашлись более влиятельные просящие за него. А вот помочь Ивану, увы, не получилось.

Как Рената Литвинова сорвала гастроли в МХТ им. Чехова, и сколько она там получала

В Сети вспоминают и других артистов, которых давно не было в медийном пространстве. Но у них есть все шансы вернуться обратно. Одна из таких – актриса Рената Литвинова.

В 2022 году Рената должна была ехать с гастролями в Санкт-Петербург, со спектаклем «Звезда вашего периода» МХТ им. Чехова. Но поездки не случилось. Позже появились слухи о том, что Литвинова уехала в Европу для лечения. Гастроли были отменены, и худруку коллектива Константину Хабенскому пришлось искать ей замену.

Павел Табаков подтвердил, что Рената Литвинова действительно отправилась лечиться за границу и предположил, что она может вернуться в Москву. Но этого не произошло.

Отъезд Литвиновой привел к отмене спектаклей в МХТ имени Чехова и гастролей в Санкт-Петербурге. Притом что родной театр баловал артистку солидными гонорарами. И поступать так с коллективом было, как минимум, несправедливо.

По данным СМИ, сама Литвинова получила 990 тысяч рублей за написание пьесы «Звезда вашего периода», 1,5 миллиона рублей за ее постановку, 100 тысяч рублей как авторское вознаграждение, а также 12,5% от продажи билетов.

После отъезда из России доходы Литвиновой заметно снизились. Она сообщила, что ее фильм «Северный ветер» был снят с проката по причинам, не связанным с кинотеатрами.