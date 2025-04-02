Ксения Бородина: «Я выбираю себе партнера, который не будет обузой для меня»

В Москве прошла премьера фильма «Батя-2. Дед». По сюжету главный герой Макс собирается разводиться. Проблем в его и без того беспокойную жизнь добавляет сын, который сбежал в деревню к его отцу — своему деду.

По пути в село сам Макс вспоминает босоногое детство и то, как и он сам отправлялся на деревню к дедушке. Также на экране разворачивается история любви деда и его жены. Действие картины происходит в 1940-х, 90-х годах и в нынешнее время.

Фильм затрагивает тему методов воспитания детей. Как рассказал журналистам блогер и возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков, его и его братьев воспитывали очень жестко, а вот в наше время ребенок — центр вселенной. То есть в обществе царит детоцентризм.

Николай Сердюков: «Родители стали более адекватные»

Николай, конечно, пришел на премьеру не один, а вместе с любимой женщиной и ее дочками Марусей и Теоной.

«Сейчас у нас все в потоке. Никто не повышает голос на своих детей, есть психологи, есть полезные передачи. Лично меня и моих братьев и сестер воспитывали очень жестко, — рассуждал при общении с журналистами Николай Сердюков. — За нас никто не переживал. Никто не думал, с какими проблемами мы столкнемся. Мне кажется, что родители стали более адекватные».

А дальше разговор пошел уже больше с Ксенией.