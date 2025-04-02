Ксения Бородина: «Я выбираю себе партнера, который не будет обузой для меня»

В Москве прошла премьера фильма «Батя-2. Дед». По сюжету главный герой Макс собирается разводиться. Проблем в его и без того беспокойную жизнь добавляет сын, который сбежал в деревню к его отцу — своему деду.
По пути в село сам Макс вспоминает босоногое детство и то, как и он сам отправлялся на деревню к дедушке. Также на экране разворачивается история любви деда и его жены. Действие картины происходит в 1940-х, 90-х годах и в нынешнее время.
Фильм затрагивает тему методов воспитания детей. Как рассказал журналистам блогер и возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков, его и его братьев воспитывали очень жестко, а вот в наше время ребенок — центр вселенной. То есть в обществе царит детоцентризм.
Николай Сердюков: «Родители стали более адекватные»
Николай, конечно, пришел на премьеру не один, а вместе с любимой женщиной и ее дочками Марусей и Теоной.
«Сейчас у нас все в потоке. Никто не повышает голос на своих детей, есть психологи, есть полезные передачи. Лично меня и моих братьев и сестер воспитывали очень жестко, — рассуждал при общении с журналистами Николай Сердюков.
— За нас никто не переживал. Никто не думал, с какими проблемами мы столкнемся. Мне кажется, что родители стали более адекватные».
А дальше разговор пошел уже больше с Ксенией.
Ксения Бородина: «Мои дочери занимались с психологом»
— Как вы считаете, стоит ли парам обращаться к семейному психологу?
— Вы нам этого не желайте, конечно. Но я считаю, что если возникают проблемы, кто еще способен помочь, если не профессионалы. То же самое, что если у тебя заболела нога, ты идешь к хирургу, если живот — на гастроскопию.
— Кто-то считает, что психологическая помощь — это что-то постыдное.
Николай Сердюков: — Стыдно только для слабаков.
Ксения Бородина: — Перед вами стоит семья. И могу сказать, что мои старшая и младшая дочери занимались с психологом.
Ксения Бородина: «Мне не нужно никого вытягивать»
— А как вы сами будете поддерживать партнера в трудные времена?
— В жертву я никогда не буду себя превращать, это точно. С моей стороны может быть как словесная поддержка, так и моральная, физическая — любая.
Но это не то, что человек залазит тебе на шею и свешивает ножки. Этот вопрос заключается в партнерской поддержке, когда вы садитесь за стол и решаете совместные проблемы.
— Но вы все-таки будете его вытягивать?
— Нет, спасибо, мне не нужно никого вытягивать. Я выбираю себе партнера, который не будет обузой для меня.
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