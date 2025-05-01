По следам Натана: почему Михаил Галустян развелся с женой

Ведущий и юморист Михаил Галустян официально объявил о разводе с женой Викторией. Пара была вместе на протяжении 18 лет. Однако сейчас семейной идиллии пришел конец. Также Галустян признался, что решение о разрыве было принято еще в 2024 году.
«Мы расстались без обид и претензий»
«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях, — отметил Михаил в соцсетях.
— Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое. Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас и уважает наше решение».
Как развивался роман Михаила Галустяна и Виктории
Супруги познакомились в 2003 году, в День Победы, в одном из краснодарских клубов, начали встречаться и поженились в красивую дату — 07. 07. 07. На момент встречи Михаилу было 23 года, а Виктории — 17 лет.
В 2010 году у влюбленных родилась дочь Эстелла, в 2012-м — Эллина.
Михаил всегда характеризовал жену только с положительной стороны. «Неконфликтная, миролюбивая, любвеобильная» — так он описывал Викторию. Также Галустян упоминал, что его жена — хорошая хозяйка, знает, где что лежит, и обеспечивает ему надежный тыл.
Но все понимают, что разводятся даже с самыми хорошими женщинами. Что же могло послужить причиной разрыва этой красивой пары?
Михаил Галустян с женой Викторией. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Почему пара могла развестись
Последние годы Михаил Галустян был плотно занят на съемках проектов «Звезды в Африке» и «Сокровища императора». На одном из мероприятий он однажды даже пошутил, что видит свою соведущую Ольгу Бузову чаще, чем жену.
Оно и не мудрено. Съемки одного проекта идут по два-три месяца, на протяжении которых ведущий не бывает дома.
Кстати, в одном из своих интервью Михаил признавался, что супруга с удовольствием смотрит экстремальные шоу и даже расспрашивает его о внутренних секретах. Однако Галустян оставался непоколебим и ничего не рассказывал о съемках по условиям контракта канала ТНТ.
Но каким бы интересным ни был проект, месяцы без супруга не добавляют оптимизма. Да и с кем он проводит там время?
В соцсетях уже шутят, что разлучницей могла стать Ольга Бузова. Но вряд ли… Галустян не раз подчеркивал, что с Ольгой его связывают теплые, дружеские, доверительные отношения. И однажды после съемок очередного экстремального шоу она даже расплакалась при нем.
«Она сказала: «Моя фамилия бежит впереди меня. Я уже месяца три не даю интервью, а все равно каждый день какая-то информация обо мне выходит». Я ее понимаю. В этом смысле мне, конечно, ее немножечко жаль», — вспоминал Михаил Галустян в эфире радиостанции «Авторадио OnAir».
Михаил Галустян и Ольга Бузова на съемках шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
Но в съемках проектов «Сокровища императора» и «Звезды в Африке» принимали участие многие красивые женщины: Алана Мамаева, Евгения Искандарова, Карина Кокс, Мария Миногарова, Саша Зверева и так далее. Добавьте сюда звукорежиссеров, осветителей и прочих технических сотрудниц.
Можно предположить, что во время съемочного периода Михаил мог завести роман с кем угодно. И если интрижку рэпера Натана с блогером Лерчек на шоу «Звезд в джунглях» показали в эфире, то лав-стори Галустяна осталась за кадром. Но это, конечно, только гипотеза.
А о том, что на самом деле произошло между Михаилом Галустяном и Викторией, знают только они сами. В любом случае наше издание желает этой паре счастья! Но, к сожалению, уже врозь.
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