По следам Натана: почему Михаил Галустян развелся с женой

Ведущий и юморист Михаил Галустян официально объявил о разводе с женой Викторией. Пара была вместе на протяжении 18 лет. Однако сейчас семейной идиллии пришел конец. Также Галустян признался, что решение о разрыве было принято еще в 2024 году.

«Мы расстались без обид и претензий»

«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях, — отметил Михаил в соцсетях. — Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое. Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас и уважает наше решение».

Как развивался роман Михаила Галустяна и Виктории

Супруги познакомились в 2003 году, в День Победы, в одном из краснодарских клубов, начали встречаться и поженились в красивую дату — 07. 07. 07. На момент встречи Михаилу было 23 года, а Виктории — 17 лет.

В 2010 году у влюбленных родилась дочь Эстелла, в 2012-м — Эллина.

Михаил всегда характеризовал жену только с положительной стороны. «Неконфликтная, миролюбивая, любвеобильная» — так он описывал Викторию. Также Галустян упоминал, что его жена — хорошая хозяйка, знает, где что лежит, и обеспечивает ему надежный тыл.

Но все понимают, что разводятся даже с самыми хорошими женщинами. Что же могло послужить причиной разрыва этой красивой пары?