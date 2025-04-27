Звезда сериала «Туда» Степан Девонин: «По сути, я сам не знаю, какой я»

- Степан, в картине «Туда» вам выпало сыграть шеф-повара, который, кажется, особо не готовит...

- Да, он не готовит. Точнее, мы не видим этого. У него есть ресторан, в котором и происходит часть действия картины. Финал. Спойлеры давать не могу. Но с едой в кадре не взаимодействовал.

- То есть герои приходят к некой итоговой точке отношений почти на его глазах. А что их сближает?

- Мне понятно, почему герои в целом в картине сближаются, мне это очевидно. Потому что противоположности притягиваются. С одинаковым человеком очень сложно. Начинаешь узнавать в нем себя, и это в какой-то момент становится невыносимо. Но нужно смотреть, конечно, если это твой человек - он останется. Если не твой, то нужно от такого бежать.

- А у вас вообще к пище и ресторанной культуре какое отношение? Понимаете разницу - кухня европейская, кухня азиатская, прожарка такого-то уровня?

- Поесть вкусно люблю - это да. Но гурманом меня назвать сложно. Могу приготовить, если нужно, но жизнь вообще этому не посвящаю. В период, когда мне приходилось сидеть с дочкой в первые два года ее жизни, все это было на мне. Тогда спасала мультиварка: нашинковал кролика и овощей, закинул - и пошел гулять с ребенком. Приходишь к обеду - все готово. Уснула - начинаешь снова готовить. Годовалый ребенок ведь требует внимания 24/7, поэтому отрываться на усердную готовку еды возможности не было.

- Главные герои мелодрамы «Туда» путешествуют по России, познавая себя и живописные места. Вам лично путешествия по родной стране нравятся?

- Страна родная, как вы сказали, велика и прекрасна. Конечно, нравятся. У нас можно лететь 8 часов - и прилететь в то же самое время, что и вылетел (только оказаться на другом крае страны). Если у меня получается путешествовать, то это великий подарок. Поэтому, как только зовут представить фильм, посетить фестиваль или на съемки в экспедицию, всегда охотно соглашаюсь. Вот в Пятигорске ни разу в жизни не был, а тут недавно пригласили поработать - поехал и получил колоссальное удовольствие. Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды - просто потрясающе. Мой отель располагался у горы Машук, где Мартынов смертельно ранил Лермонтова на дуэли. Там есть и дом-музей, и мемориал. Потрясающие вещи можно узнать - например, что гусары возили с собой кровати. Можете представить? Там, где они жили, кроватей не было. Поэтому приезжали «со своим» (смеется).

«Было не до разговоров»