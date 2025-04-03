Сергей Жуков: «Если понимаешь, что человек с тобой ради денег, пропиши это в брачном контракте»

Певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков не может таить обиду на жену больше пяти минут. Через короткое время после ссоры кто-то из супругов обязательно подходит к другому и предлагает заключить перемирие. Об этом музыкант рассказал журналистам в кулуарах премьеры фильма «Батя-2. Дед».
Картина посвящена семейным ценностям. По сюжету дед Анатолий Васильевич, вспоминая свою молодость и главную любовь своей жизни, учит внука бережно относиться к своей жене.
Также трепетно к своей супруге и детям относится и Сергей Жуков. По крайней мере, такой вывод напрашивался из общения музыканта с прессой.
«Быть папой — тоже работа»
— Сергей, как вы действуете, когда кто-то из ваших детей хулиганит?
— Я ничего не говорю. Но скажу: «Ты сам, когда все поймешь, извинишься». Может пройти день, два, три. А на четвертый: «Ну, мам, пап, ну я был дурачком». Просто нужно терпеть. Быть папой — тоже работа.
Сергей Жуков с детьми. Фото: Global Look Press
— А что вообще, на ваш взгляд, главное в семейных отношениях?
— Тут важна совокупность факторов. Бывает, например, страсть, а в отношениях нет ни уважения, ни понимания, а случается и наоборот. Но еще раз повторюсь, что все это работа. И чем быстрее люди договорятся, тем лучше.
Бывало, наши люди возмущались: «Брачный контракт! Ужас! Как они там живут на Западе?» Вот глупые люди…
А для чего это? Никто же не задумывается. Но нужно договориться заранее и расставить все точки над «и», потому что если ты понимаешь, что человек с тобой живет ради денег, ну и отлично — пропиши это в контракте. И у тебя всегда будут деньги. Я могу выгнать тебя через несколько месяцев, но зато с такой-то суммой. И все будут довольны!
Или наоборот. Если люди любят друг друга, то зачем им вообще контракты. Вот и здесь также. Мы с Региной договорились, что есть постулаты, которые мы не нарушаем.
Сергей Жуков c детьми. Фото: Global Look Press
«Мы не ругаемся при детях»
— Например?
— Мы не ругаемся при детях, не оскорбляем друг друга, как бы нам этого не хотелось. И, допустим, через пять минут после ссоры кто-то из нас должен подойти и сказать: «Прости». А кто — это уже другой вопрос, не задавайте мне его.
И все здесь заулыбались сразу. Но нет, не обязательно я. Но даже если это и я, то представляете, какой кайф, когда подходишь и говоришь: «Ну ладно, ну все, ну хорош!»
А она: «Уйди!» — а ты: «Ну, хорош!» Стоит немного поулыбаться, ты уже обнимаешься, целуешься, и все у тебя хорошо. А потом говоришь: «А прикинь мы бы три дня ходили, бухтели друг на друга, не замечали, не говорили бы ничего».
Ну что это? Мы теряем три дня жизни, которые могли бы посвятить друг другу. Жизнь и так короткая. Зачем вы еще пытаетесь ее укоротить?
Нужно наслаждаться всеми мгновениями, а то потом будет поздно!
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