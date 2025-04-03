Сергей Жуков: «Если понимаешь, что человек с тобой ради денег, пропиши это в брачном контракте»

Певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков не может таить обиду на жену больше пяти минут. Через короткое время после ссоры кто-то из супругов обязательно подходит к другому и предлагает заключить перемирие. Об этом музыкант рассказал журналистам в кулуарах премьеры фильма «Батя-2. Дед».

Картина посвящена семейным ценностям. По сюжету дед Анатолий Васильевич, вспоминая свою молодость и главную любовь своей жизни, учит внука бережно относиться к своей жене.

Также трепетно к своей супруге и детям относится и Сергей Жуков. По крайней мере, такой вывод напрашивался из общения музыканта с прессой.

«Быть папой — тоже работа»

— Сергей, как вы действуете, когда кто-то из ваших детей хулиганит?

— Я ничего не говорю. Но скажу: «Ты сам, когда все поймешь, извинишься». Может пройти день, два, три. А на четвертый: «Ну, мам, пап, ну я был дурачком». Просто нужно терпеть. Быть папой — тоже работа.