Сергей Жуков обеспокоен звездной болезнью своих детей-подростков: «Синдром бога»

16-летняя Ника Жукова вскоре появится в новом сериале, и Сергей Жуков обеспокоен тем, что это может усугубить проблему звездной болезни.

Он подчеркнул, что бороться с звездной болезнью непросто, особенно если она сопровождается признанием и вниманием.

«У артистов еще хуже: их начинают узнавать, и им кажется, что каждый дворник и продавщица знает тебя в лицо. И ты ловишь синдром бога, а это очень сложно», — поделился Сергей Жуков с MK.RU.

Однако Жуков отмечает, что его детей спасает их загруженный график. Он признался, что счастлив, когда его дети постоянно на съемках. В этот момент им некогда думать о своей звездности.

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Сергей Жуков также подчеркнул важность окружения, которое может помочь молодым артистам оставаться сдержанными.