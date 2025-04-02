«Я вцепилась Диме в волосы»: что экс-жена Нагиева рассказывала о его изменах

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев, который тщательно скрывает ото всех свою личную жизнь, накануне вдруг откровенно признался в изменах бывшей жене Алисе Шер.
Дмитрий Нагиев заявил, что у него, помимо сына Кирилла, который родился в браке с Алисой, есть внебрачный наследник по имени Марк. Юноше 16 лет. Звездный отец дал понять, что гордится им.
Алиса Шер и Дмитрий Нагиев официально развелись в 2010-м году. Если сопоставить даты, то выходит, что Алиса Шер знала о рождении ребенка у ее мужа. Ну или могла знать.
После развода с Дмитрием Нагиевым Алиса Шер издала книгу «Я была женой Нагиева», в которой откровенно рассказала об изменах именитого мужа.
Бывшая жена Дмитрия Нагиева Алиса Шер. Фото: соцсети Алисы Шер
В своих мемуарах, которые цитировало издание kp.ru, Алиса Шер рассказала, как Дмитрий Нагиев изменял ей с сотрудницей некоей радиостанции.
Она вспоминала, что девушка использовала весь набор уловок, чтобы увести Дмитрия из семьи. Алиса Шер признавалась, что брак с Нагиевым не был идеальным. Подозревая мужа в изменах, она не могла сдерживать эмоции. Не обходилось без травм.
«Я принялась швыряться детской мебелью, вцепилась Диме в волосы и стала выволакивать его из квартиры. Когда же Диме все-таки удалось освободиться, оказалось, что один из пальцев у меня сломан», — вспомнила в книге Алиса Шер, чем закончилось одно из поздних возвращений Дмитрия Нагиева домой.