«Я вцепилась Диме в волосы»: что экс-жена Нагиева рассказывала о его изменах

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев, который тщательно скрывает ото всех свою личную жизнь, накануне вдруг откровенно признался в изменах бывшей жене Алисе Шер.

Дмитрий Нагиев заявил, что у него, помимо сына Кирилла, который родился в браке с Алисой, есть внебрачный наследник по имени Марк. Юноше 16 лет. Звездный отец дал понять, что гордится им.

Алиса Шер и Дмитрий Нагиев официально развелись в 2010-м году. Если сопоставить даты, то выходит, что Алиса Шер знала о рождении ребенка у ее мужа. Ну или могла знать.

После развода с Дмитрием Нагиевым Алиса Шер издала книгу «Я была женой Нагиева», в которой откровенно рассказала об изменах именитого мужа.