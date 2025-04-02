Боровшийся с раком гортани актер фильма про Бэтмена Вэл Килмер умер от пневмонии

О смерти известного американского актера, 65-летнего Вэла Килмера сообщила его дочь Мерседес. Большинству поклонников Вэл Килмер запомнился своей ролью в фильме «Бэтмен навсегда».
Последние годы своей жизни Вэл Килмер тяджело болел. Своего диагноза от поклонников он не скрывал. Про рак гортани актер откровенно говорил в интервью.
«Несмотря на лечение, мой язык опухал. Тогда я звучал не как обычно, и даже сейчас люди могут подумать, что я не здоров», — делился Вэл Килмер.
Вэл Килмер. Фото: Hubert Boesi/Global Look Press
На смерть Вэла Килмера одной из первых российских знаменитостей отреагировала журналистка Ксения Собчак. В личном телеграм-канале она почтила память актера, назвав его ярчайшей звездой Голливуда 90-х годов.
«Умер Вэл Килмер, причина смерти — пневмония. До этого актер 10 лет боролся с раком горла, который оставил его без голоса, а значит и без ролей. Но в 90-е он был ярчайшей звездой Голливуда», — написала Ксения Собчак.
Она также добавила, какие из его фильмов считает лучшими для себя.
«Подборка, на мой взгляд, лучших картин: «The Doors» «Схватка» «Призрак и тьма» «С первого взгляда» «Александр», — заключила Собчак.