Боровшийся с раком гортани актер фильма про Бэтмена Вэл Килмер умер от пневмонии

Вэл Килмер. Фото: Ley Rudin/Global Look Press

Ярчайшая звезда Голливуда 90-х годов прошлого века Вэл Килмер скончался 2 апреля.

О смерти известного американского актера, 65-летнего Вэла Килмера сообщила его дочь Мерседес. Большинству поклонников Вэл Килмер запомнился своей ролью в фильме «Бэтмен навсегда».

Последние годы своей жизни Вэл Килмер тяджело болел. Своего диагноза от поклонников он не скрывал. Про рак гортани актер откровенно говорил в интервью.

«Несмотря на лечение, мой язык опухал. Тогда я звучал не как обычно, и даже сейчас люди могут подумать, что я не здоров», — делился Вэл Килмер.

Вэл Килмер. Фото: Hubert Boesi/Global Look Press

На смерть Вэла Килмера одной из первых российских знаменитостей отреагировала журналистка Ксения Собчак. В личном телеграм-канале она почтила память актера, назвав его ярчайшей звездой Голливуда 90-х годов.

«Умер Вэл Килмер, причина смерти — пневмония. До этого актер 10 лет боролся с раком горла, который оставил его без голоса, а значит и без ролей. Но в 90-е он был ярчайшей звездой Голливуда», — написала Ксения Собчак.

Она также добавила, какие из его фильмов считает лучшими для себя.

«Подборка, на мой взгляд, лучших картин: «The Doors» «Схватка» «Призрак и тьма» «С первого взгляда» «Александр», — заключила Собчак.

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