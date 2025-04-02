Боровшийся с раком гортани актер фильма про Бэтмена Вэл Килмер умер от пневмонии

На смерть Вэла Килмера одной из первых российских знаменитостей отреагировала журналистка Ксения Собчак. В личном телеграм-канале она почтила память актера, назвав его ярчайшей звездой Голливуда 90-х годов.

«Умер Вэл Килмер, причина смерти — пневмония. До этого актер 10 лет боролся с раком горла, который оставил его без голоса, а значит и без ролей. Но в 90-е он был ярчайшей звездой Голливуда», — написала Ксения Собчак.

Она также добавила, какие из его фильмов считает лучшими для себя.