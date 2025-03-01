Женщины в черном: Пегова — с аппетитной грудью, Бондарчук — с клатчем-«Идиотом», Михеева — в прозрачной рубашке

Если говорить об образах ушедших семи дней, то прошедшую неделю можно назвать «Люди в черном». Черный считается универсальным беспроигрышным цветом, поэтому россияне нередко отдают ему предпочтение. Видимо, такого мнения придерживались и наши звезды.

Михеева в прозрачной рубашке и белых брюках, Бондарчук — в брачном костюме

Одним из самых громких событий ушедшей недели, безусловно, стала премьера мистической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню».

Картина повествует о молодом и успешном рекламщике Даниле, который впадает в кому и попадает в прихожую параллельного мира, подозрительно смахивающую на аэропорт из его последнего рекламного ролика. Выхода оттуда всего два — в рай или ад. Но Данила пытается найти третью дверь и вернуться в обычную жизнь. А в перерывах между двумя попытками коротает время в местном баре с грустным названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

В этом фильме свою последнюю роль сыграла актриса Евгения Добровольская. И перед запуском ленты на премьерном показе коллеги по цеху почтили ее память минутой молчания.

Ну а на красной дорожке блистали наши звезды. Исполнитель главной роли Данилы — Никита Ефремов — пришел в сопровождении своей девушки — художницы Ольги Шурыгиной, с которой встречается уже два года. Ольга щегольнула высокими лаковыми сапогами и черным тренчем.