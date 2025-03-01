Женщины в черном: Пегова — с аппетитной грудью, Бондарчук — с клатчем-«Идиотом», Михеева — в прозрачной рубашке

Если говорить об образах ушедших семи дней, то прошедшую неделю можно назвать «Люди в черном». Черный считается универсальным беспроигрышным цветом, поэтому россияне нередко отдают ему предпочтение. Видимо, такого мнения придерживались и наши звезды.
Михеева в прозрачной рубашке и белых брюках, Бондарчук — в брачном костюме
Одним из самых громких событий ушедшей недели, безусловно, стала премьера мистической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню».
Картина повествует о молодом и успешном рекламщике Даниле, который впадает в кому и попадает в прихожую параллельного мира, подозрительно смахивающую на аэропорт из его последнего рекламного ролика. Выхода оттуда всего два — в рай или ад. Но Данила пытается найти третью дверь и вернуться в обычную жизнь. А в перерывах между двумя попытками коротает время в местном баре с грустным названием «Дорогая, я больше не перезвоню».
В этом фильме свою последнюю роль сыграла актриса Евгения Добровольская. И перед запуском ленты на премьерном показе коллеги по цеху почтили ее память минутой молчания.
Ну а на красной дорожке блистали наши звезды. Исполнитель главной роли Данилы — Никита Ефремов — пришел в сопровождении своей девушки — художницы Ольги Шурыгиной, с которой встречается уже два года. Ольга щегольнула высокими лаковыми сапогами и черным тренчем.
Никита Ефремов и Ольга Шурыгина. Фото: пресс-служба фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»
Актриса Агата Муцениеце облачилась в черный брючный комбинезон, выгодно облегающий ее фигуру. Под ним — кружевная водолазка. Ее сопровождал возлюбленный, аккордеонист Петр Дранга, тоже в черном.
Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: пресс-служба фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»
Для выхода в свет ведущая Алла Михеева выбрала рубашку из прозрачного материала черного цвета, а под ней — очень красивая бра. Алла, обладающая аппетитными формами, может себе позволить такой наряд. Но лучше, конечно, надевать под такую рубашку черный топ, полностью закрывающий тело. Рубашку Алла сочетала с белыми брюками свободного кроя.
Алла Михеева (слева). Фото: пресс-служба фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»
Светлана Бондарчук надела брючный костюм. Ее брюки — прямого кроя, чуть расклешенные снизу. Также на Светлане — черный свитер и жакет с поясом.
В руках актриса держала томик романа «Идиот» Федора Достоевского, который оказался клатчем в необычном оформлении — изысканный аксессуар для любителей классики. Артистку сопровождал ее супруг Сергей Харченко.
Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко. Фото: пресс-служба фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»
Пегова в платье, подчеркивающем грудь
Нельзя не сказать о премьере фильма «Один хороший день», рассказывающего о девушке из поселка Жупа, мечтающей стать крутым модельером. Для этого она принимает решение сбежать в Москву, но попадает во временную петлю одного безумного дня.
Ирина Пегова. Фото: Борис Кудрявов / КП
На презентации картины всех, безусловно, затмила актриса Ирина Пегова. Артистка надела полупрозрачное черное платье, которое подчеркнуло ее аппетитную грудь. Перефразируя классика, в тот вечер все взоры были в гости к ней.
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